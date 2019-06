Epic Games Store: svelato il nuovo gioco gratis della settimana

Epic Games Store svela il nuovo gioco gratis della settimana e, inoltre, annuncia il titolo che sarà rilasciato il prossimo giovedì: eccoli.

Epic Games Store non è il preferito del pubblico, a causa della sua politica pro-esclusività. I creatori di Fortnite, però, non vogliono certo abbandonare tutto e cercano di rabbonire i giocatori con una promozione che, a conti fatti, non può dirsi svantaggiosa: per tutto il 2019 verrà regalato un gioco a settimana. L’offerta, precedentemente, era valida ogni due settimane ma è stata aumentata con l’arrivo degli Epic Mega Sale.

Il nuovo gioco della settimana arriva ogni giovedì: da oggi, quindi, 13 giugno 2019, è possibile riscattare un nuovo titolo. Il videogame gratis della settimana è Enter the Gungeon, un rogue-lite bullet hell con visuale a volo d’uccello nel quale interpretiamo un pistolero che si lancia nel “gungeon” (gioco di parole tra gun, pistola, e dungeon). All’interno di quest’ultimo si devono esplorare dei labirinti di stanze creati casualmente: ogni ambiente ci farà combattere contro vari nemici, in un tripudio di proiettili vaganti pronti a eliminarci. Dovremo però riscattare il gioco entro il 20 marzo 2019.

Come sempre, inoltre, è stato annunciato il titolo che sarà distribuito il prossimo giovedì: Rebel Galaxy di Double Damage Games, un videogame di esplorazione e combattimento spaziale pubblicato nel 2015 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Diteci, cosa ne pensate di queste due proposte di Epic Games? L’offerta vi pare interessante, oppure vorreste vedere qualcosa di diverso in regalo?