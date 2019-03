Epic Games Store: rilasciata la roadmap degli aggiornamenti

Epic Games Store si prepara a tanti nuovi aggiornamenti: vediamo insieme quali sono i piani della casa madre di Fortnite per mesi a venire.

L’Epic Games Store si è immesso nel mondo dei negozi digitali con la forza tipica di Epic Games, ma ha velocemente dimostrato di essere ancora abbastanza acerbo, soprattutto considerando che per un primo periodo l’unica cosa che si poteva fare era comprare giochi (e non con tutte le valute). Gli utenti non sono del tutto soddisfati, ma la compagnia sta lavorando per migliorare la situazione.

La scorsa settimana è stata aggiunta una funzione di ricerca e, finalmente, è anche possibile fare il preload dei titoli acquistati. Ora, però, la società ha distribuito una roadmap degli aggiornamenti, permettendoci di avere un’idea di quando e cosa arriverà nei prossimi mesi.

The Division 2 sarà disponibile in esclusiva Epic Games Store e Ubisoft Store

Per iniziare, le recensioni degli utenti, la lista desideri, il conteggio delle ore di gioco e il supporto alle mod sarà reso disponibile nel corso di sei mesi, insieme a nuovi metodi di pagamento e nuove valute. Per quanto riguarda il breve termine, ovvero in un lasso di tempo compreso tra uno e tre mesi, avremo accesso ai salvataggi in cloud, a un nuovo design delle pagine, a un nuovo sistema di listing multi funzione per i FLC e dei miglioramenti alla modalità offline, oltre alla possibilità di fare ricerche per genere e tag.

Sul lungo termine, invece, lo store riceverà gli achievements e una rivisitazione di natura social: è qualcosa che richiederà più di sei mesi, in ogni caso. Ovviamente si tratta di un piano generico e qualcosa potrebbe sempre cambiare in seguito a complicazioni, oppure le priorità potrebbero essere modificate. Diteci, state usando l’Epic Games Store? Cosa ne pensate dell’esperienza complessiva fino a questo punto?