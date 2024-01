Epic Games Store: un gioco gratuito per gli amanti delle Escape Room

Il nuovo anno ha portato un nuovo gioco gratuito per PC offerto da Epic Games Store, questa volta dedicato agli amanti delle Escape Room.

Escape Academy, un intrigante gioco di rompicapi molto apprezzato da pubblico e critica, è infatti disponibile per il download gratuito. Quest'offerta fa parte della serie di regali quotidiani offerti dal negozio digitale, e sarà disponibile per il download fino alle 17:00 di oggi, 2 gennaio 2024, offrendo l'opportunità di aggiungerlo permanentemente alla libreria senza alcun costo aggiuntivo.

Escape Academy offre un'esperienza di gioco molto peculiare, incentrata sulle Escape Room e basata principalmente sulla risoluzione di intricati enigmi.

I giocatori vestono i panni di alcuni nuovi studenti di una scuola molto particolare. Questa accademia speciale, difatti, mira a formare escapisti esperti, offrendo una serie di corsi che coinvolgono la risoluzione di enigmi, l'hacking di server e altre sfide molto peculiari.

Attraverso una serie di stanze create da degli esperti di escape room, i giocatori esplorano le varie discipline mentre interagiscono con i professori, gli studenti e si impegnano a svelare i misteri che si celano nel passato della particolare accademia.

Ciò che rende Escape Academy ancora più accattivante è la sua versatilità: il gioco può essere affrontato sia in modalità single-player che in co-op, sia localmente che online.

Questa caratteristica lo rende un'opzione perfetta per trascorrere le ultime giornate festive in compagnia degli amici, trasformando il proprio salotto in una serie di Escape Room virtuali con le quali cimentarsi.

Se tutto questo non bastasse, una volta aggiunto il gioco alla propria libreria, si potrà sempre estendere l'esperienza offerta da Escape Accademy attraverso i due DLC disponibili sull'Epic Games Store.

Questo nuovo titolo gratuito offre l'opportunità per immergersi in un'esperienza coinvolgente ricca di enigmi, avventure e misteri, adatta sia ai giocatori che cercano sfide in solitudine che a coloro che desiderano divertirsi in compagnia.

Il gioco è già disponibile per il download gratuito attraverso il client dell'Epic Games Store (lo potete trovare in home page) o tramite il link alla pagina del gioco.