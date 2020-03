Escape from Tarkov: oggetti gratis per superare la quarantena del coronavirus

Nelle settimane precedenti, abbiamo assistito a numerose iniziative atte a sostenere tutte le popolazioni colpite dal corornavirus. Molte software house hanno regalato alcuni dei loro titoli, altre li hanno resi gratuiti per un tempo limitato, così da incentivare i videogiocatori a rimanere a casa per limitare il propagarsi del virus, e allo stesso tempo offrire un’occupazione per passare le interminabili giornate di quarantena. Recentemente, all’iniziativa si sono uniti anche gli sviluppatori di Escape From Tarkov, il team di Battlestate Games.

Tramite un post su Twitter, gli sviluppatori hanno dichiarato che nei giorni a venire, tutti i giocatori di Escape From Tarkov riceveranno oggetti da riscattare in gioco, come forma di “supporto morale” a causa dell’emergenza di Covid-19. Gli sviluppatori, inoltre, hanno sottolineato “non vi diremo quando inizieremo a donare gli oggetti, lo scoprirete voi accedendo al gioco“. Stando a questo livello di “sorpresa”, molto probabilmente, c’è da aspettarsi che gli sviluppatori regaleranno oggetti ed equipaggiamenti di livello molto alto.

In the upcoming days, expect to receive various in-game items. We will not announce the giveaway in a special way, you will notice it by yourself — Battlestate Games (@bstategames) March 30, 2020

Battlestate Games ha poi pubblicato un tweet dedicato alla community del gioco, per rigraziarla del sostegno dato al titolo sia nei momenti alti che in quelli bassi: “In questi tempi difficili per tutto il mondo, dobbiamo unire gli sforzi per superare rapidamente questa crisi. Quindi, amici, rimanete a casa quanto più possibile, e per non annoiarvi, passate il tempo a vostra disposizione facendo ciò che più vi piace. Grazie mille per essere sempre al nostro fianco, il vostro sostegno ci da la forza necessaria per non fermare il nostro lavoro un singolo momento. A causa della situazione, anche noi da ora in poi lavoreremo da remoto, faremo tutto ciò che è in nostro potere per supportare il continuo sviluppo di Escape From Tarkov: nel frattempo, predetevi cura di voi stessi e dei vostri cari!“.

Per concludere, in vista dei regali che avverranno nei prossimi giorni, gli sviluppatori hanno deciso anche di mettere in offerta le varie versioni del titolo, disponibili da oggi al 25% in meno del prezzo originale: si tratta di un’ottima occasione per provare il gioco, per tutti coloro che sono interessati al vastissimo mondo di Escape From Tarkov.