Escape from Tarkov: se segnali un giocatore che ha barato, vieni ricompensato

In risposta ai numerosi casi di frode nel gioco, Battlestate Games, sviluppatore di Escape From Tarkov, ha introdotto un innovativo sistema di segnalazione nella loro ultima patch. In questo sparatutto di grande successo, i giocatori ora possono ricevere compensi in valuta di gioco quali premi per la segnalazione di comportamenti scorretti che portino ad un effettivo ban dell'utente segnalato. Lo scopo di questa misura è incoraggiare l’utilizzo del sistema di segnalazione interno tra i giocatori, per mantenere il gioco pulito e libero da imbrogli.

La sezione dedicata nella patch del gioco chiarisce che la "compensazione per la segnalazione di giocatori che hanno violato le regole del gioco" sarà effettuata solo dopo che la segnalazione avrà condotto a un provvedimento di ban. L’esatto ammontare della valuta che verrà ricompensata non è stato dettagliato, tuttavia, si specifica che i giocatori riceveranno un messaggio di congratulazioni per aver aiutato a mantenere integra la community di Tarkov. Se le segnalazioni di un singolo utente risultano in più bandi, le sue ricompense saranno accumulate e inviate insieme.

Questa pratica di segnalazione e compensazione non è del tutto nuova nel mondo dei videogiochi. Altri giochi come League of Legends hanno in precedenza implementato sistemi simili dove, per esempio, si poteva votare sulla colpevolezza di altri giocatori in un vero e proprio tribunale virtuale.

A inizio anno, l’azienda ha rimosso dal gioco oltre 11.000 giocatori disonesti solo in due settimane, rendendo nota la loro identità. È chiaro che lo sviluppatore è seriamente intenzionato a garantire un ambiente di gioco equo e divertente per tutti i suoi utenti.