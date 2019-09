eSports: L’ascesa del nuovo re, MSI presenta il documentario di Discovery Channel

eSports: L'ascesa del nuovo re è il documentario di Discovery Channel presenato da MSI: ecco tutti i dettagli in merito al nuovo programma.

MSI presenta un nuovo documentario “eSports: L’ascesa del nuovo re“, realizzato da Discovery Channel, dedicato al mondo degli sport digitali. In questo programma sono presenti organizzazioni globali, tornei internazionali, game publisher, team eSports e ovviamente milioni di fan che seguendo regolarmente questo spettacolo a livello globale. Lo scopo del documentario è di fornire al pubblico una comprensione approfondita dell’ecosistema eSports e del ruolo di MSI nel promuovere tale mondo attraverso l’hardware e il software gaming. MSI fornisce infatti una straordinaria esperienza di gioco e tutti gli appassionati, sia i pro-player più esigenti, sia i giocatori amatoriali che ricercano la massima qualità.

MSI è da tempo attiva nel mondo eSports e ha già sponsorizzato oltre venti team eSports di tutto il mondo, come Fnatic, FlashWolves, Cloud9, QLASH. Inoltre, ha sponsorizzato più di 500 team di giocatori amatoriali. MSI è anche l’host di un torneo mondiale, il MGA (MSI Gaming Arena), che è arrivato quest’anno all’edizione 2019 durante la quale le più talentuose squadre del panorama eSports si sfidano in una delle arene più belle di sempre, il Barclays Center di New York. Inoltre, MSI è anche official gaming partner di ESL per il 2019 e sarà impegnata in eventi a Birmingham, Colonia e New York.

Il documentario, che trovate qui sopra, è in lingua inglese con sottotitoli inglesi. MSI Italia, inoltre, per l’anno 2019 sponsorizza il team QLASH, nato dalla fusione con il team FORGE, uno dei più forti del panorama italiano. La partnership, realizzata in collaborazione con Logitech, altro partner fondamentale del team QLASH, è stata ufficializzata con il QLASH Media Event, presenziato da diversi media del settore e influencer, oltre alla partecipazione delle figure più importanti del team QLASH, di MSI e di Logitech.

Diteci, cosa ne pensate del documentario?