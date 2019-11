Ex sviluppatori Arkane fondano WolfEye, il loro gioco verrà svelato ai Game Awards

Nel 2017 il fondatore di Arkane Studios Raphael Colantonio lasciò l’azienda, dichiarando pubblicamente che avrebbe dedicato del tempo alla sua famiglia e al suo futuro. Due anni dopo, lo vediamo tornare nel settore con un annuncio formidabile; fiducioso che creare videogiochi sia ancora una di quelle cose che reputa importanti nella sua vita. Oggi, lui e il collega veterano di Arkane Julien Roby, hanno annunciato l’apertura di WolfEye Studios, un piccolo studio di sviluppo che sta attualmente lavorando al proprio primo titolo, ma le notizie liete non finisco qui.

Il primo videogioco targato WolfEye Studios sarà presentato ufficialmente il prossimo 12 dicembre durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards. A Colantonio e Roby, l’idea di creare WolfEye Studios è venuta durante i loro periodi di pausa dal mondo dello sviluppo. Mentre Colantonio afferma di aver trovato la sua ispirazione nel relax e nella noia dopo aver lasciato Arkane, per quanto riguarda Roby ha voluto lasciare 2K per creare i giochi che vuole fare con tutto se stesso.

La presentazione del nuovo studio è stata seguita dalle parole di Colantonio che ha dichiarato quelle che sono le premesse che vorrà raggiungere lo studio con i suoi futuri progetti. “Lo scopo di WolfEye Studios è quello di creare avventure virtuali all’interno di ricchi mondi in cui ogni azione e decisione compiuta dai giocatori produce effetti profondi su ogni singolo aspetto del gioco”.

Colantonio ha poi continuato dicendo: “l’attuale mercato dei tripla A è pieno di rischi e a soffrirne è l’innovazione. Come sviluppatore e designer, il mio obbiettivo è quello di provare nuove idee e approcci. Penso che quello dei giochi indipendenti sia il posto migliore per seguire questo tipo di visione”. Prima di conoscere quale sarà il primo gioco del nuovo studio, potete fare un salto sul sito web ufficiale di WolfEye Studios. Cosa pensate delle premesse di questo nuovo studio formato da ex sviluppatori di Arkane? Diteci la vostra.