Expedition 33 deve ancora uscire, ma hanno già annuncato il film live-action

Il videogioco di ruolo Clair Obscur: Expedition 33 in uscita il 24 aprile 2025 su Xbox Series X|S e PC verrà adattato in un film. A confermarlo è lo studio di sviluppato Sandfall Interactive, che si avvalerà di una collaborazione con Story Kitchen per portare sul grande schermo il mondo del gioco in uscita tra tre mesi.

Questo adattamento cinematografico segna un importante passo per Sandfall Interactive, alla sua prima esperienza nel settore videoludico. Story Kitchen, d'altra parte, vanta già esperienza con adattamenti di videogiochi, avendo recentemente prodotto la prima stagione della serie animata di Tomb Raider per Netflix - sì, quella che è stata un flop -.

Mike Goldberg e Dimitri M. Johnson, fondatori di Story Kitchen, hanno dichiarato:

"Siamo entusiasti di collaborare con Sandfall Interactive per portare il ricco e coinvolgente mondo di 'Expedition 33' sul grande schermo".

Anche Guillaume Broche di Sandfall Interactive ha commentato la collaborazione: "La loro esperienza nella narrazione e la passione per la nostra visione li rendono il team perfetto per tradurre il nostro gioco in un film avvincente".

Clair Obscur: Expedition 33 si ispira alla Francia della Belle Époque e si presenta come un RPG dalle tinte dark fantasy. La trama ruota attorno a otto protagonisti che cercano di fermare la Paintress, un'entità divina con il potere di uccidere chiunque abbia l'età che lei dipinge nel cielo, evento che si ripete annualmente.

La Belle Époque, periodo storico che ispira l'ambientazione del gioco, fu un'epoca di grande fermento culturale e artistico in Francia, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Questo periodo vide l'emergere di movimenti artistici rivoluzionari come l'Impressionismo e l'Art Nouveau, che potrebbero influenzare fortemente l'estetica del videogioco (e dunque anche del film).

È interessante notare come il tema del dark fantasy si intrecci con un'epoca storicamente associata all'ottimismo e al progresso. Questa giustapposizione potrebbe offrire spunti visivi e narrativi unici, creando un contrasto affascinante tra la luminosità della Belle Époque e gli elementi oscuri della trama.

Il videogioco, che trae ispirazione da serie RPG giapponesi come Persona e Final Fantasy, è tra i titoli più attesi dell'anno, soprattutto in seguito all'estesa presentazione da parte del team di sviluppo all'ultimo Xbox Developer Direct, la quale ha mostrato nel dettaglio l'innovativo sistema di combattimento e il mondo di gioco variegato e con un effetto grafico che sembra dipinto a pennello. Come vi abbiamo anticipato, per giocare a Clair Obscur: Expedition 33 dovremmo aspettare fino al 24 aprile 2025, mentre dovranno attendere sicuramente di più per vedere l'adattamento cinematografico sul grande schermo.