Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato quest’oggi che l’Autódromo Internacional do Algarve, meglio noto come Portimão, sarà aggiunto il prossimo 2 agosto nel gioco F1 22 tramite un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. I possessori del titolo potranno rivivere la pista storica attraverso filmati, e questo sarà solo una prima aggiunta dato che il prossimo circuito ad arrivare sarà il Shanghai International Circuit il 12 settembre.

Portimão è tornato all’interno del calendario di Formula 1 dalle stagioni 2020 e 2021. Lewis Hamilton e la Mercedes hanno dominato entrambi gli anni, conquistando la vittoria, con l’allora compagno di squadra Valtteri Bottas che ha conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto. Il circuito ondulato di 4,684 km è famoso per la sua brusca discesa prima di un’ultima svolta a destra da affrontare a tutto gas fino al traguardo.

“Sappiamo che i nostri giocatori amano l’emozione di competere su più circuiti, e e non c’è niente di meglio di Portimão”, ha affermato Lee Mather, F1 Senior Creative Director di Codemasters. “Portimão è molto venerata dagli appassionati. È un circuito con una storia prestigiosa e i nostri giocatori adoreranno la sfida di portare le auto progettate per il 2022 sul circuito sacro per la prima volta”.

Il circuito di Portimão verrà aggiunto domani 2 agosto e sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di una copia di F1 2022. Codemasters ed Electronic Arts hanno intenzione di aggiungere altri circuiti in futuro, e il prossimo aggiornamento ci porterà a correre sul circuito di Shangai. Vi ricordiamo che il gioco ufficiale della stagione in corso della Formula 1 è attualmente già disponibile sulle piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.