F1 25 | Braking Point si aggiorna: tutte le novità!

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato delle novità relative a F1 25, parlandovi sia delle varie aggiunte che sbarcheranno nella serie con il prossimo attesissimo capitolo che di tutti gli upgrade che Codemasters e EA hanno preparato per My Team. Oggi possiamo invece svelarvi qualcosa in più su Braking Point 3, la modalità narrativa della saga che quest’anno ambisce a toccare picchi ancora maggiori rispetto che al passato.

Nuove sfide

Con F1 25 siamo arrivati alla terza grande fase di Braking Point, che continua la storia che abbiamo imparato a conoscere fin da F1 2021. Un racconto partito dalla nascita di una nuova stella e che arriva con questo nuovo capitolo a trattare dinamiche sempre nuove, con la Konnersport, la scuderia protagonista della modalità, che si trova ora finalmente con le capacità di ambire al titolo costruttori. Non mancheranno ovviamente problemi e colpi di scena, capaci di coinvolgere i giocatori e stravolgerne le aspettative. Per ora non ci è stato detto molto di più, ma quanto imbastito da Codemasters parrebbe proprio essere in grado di soddisfare gli appassionati della modalità.

Modalità che ricordiamo essere fortemente lineare, dato che vuole raccontare una storia in buona parte predefinita e che si focalizza appunto sulla qualità della narrazione. Per chi volesse invece forgiare il proprio destino e non seguire delle vicende impostate, può ovviamente gettarsi nella modalità carriera, come sempre presente anche in F1 25.

Questa spinta narrativa lineare non significa però che in Braking Point 3 sarà tutto predeterminato e Codemasters ha infatti inserito anche qualche bivio narrativo, capace di variare anche se non drasticamente quella che è la storia raccontata dalla modalità. Capiterà, infatti, di tanto in tanto di dover prendere decisioni in alcuni momenti chiave o di scegliere che pilota utilizzare in gara, con la storia che prenderà pieghe differenti e verrà raccontata da punti di vista diversi in base proprio alle nostre scelte. Non aspettatevi certo cambiamenti stratosferici, ma vedere degli eventi in un modo o nell’altro può comunque dare quel quid necessario per rivivere un’altra volta le vicende raccontate.

Un upgrade completo

Le novità di Braking Point 3 non sono però solo narrative. Con F1 25 i livelli di difficoltà diventano ad esempio 4 contro i 3 fino ad ora presenti. Non si tratta di un semplice inserimento di un nuovo gradino, bensì di un completo ribilanciamento della difficoltà, con una nuova suddivisione dei vari livelli. Le animazioni facciali sono poi state migliorate tramite la tecnologia NVIDIA Audio2Face e anche i vari incontri con la stampa hanno ricevuto svariati upgrade, risultando ora più autentici e realistici.

Una volta completata la storia sarà infine possibile utilizzare la Konnersport direttamente nella carriera, provando a replicare i fasti di Braking Point anche in tale modalità. Un’opportunità che diversi fan covavano nel cuore da tempo e che ora diventa realtà con F1 25.

Insomma, Codemasters, oltre che i miglioramenti vari come vi avevamo già raccontato, sembra aver investito molto con questo nuovo episodio anche su Braking Point, arricchendo nettamente una modalità capace di raccontare la disciplina in un modo differente dal solito. Per testare con mano se tutte queste promesse diventeranno realtà non ci toccherà per fortuna aspettare molto, dato che F1 25 arriverà su PC, Xbox e PlayStation tra poco più di un mese, ossia il prossimo 30 maggio.