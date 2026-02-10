Appassionati di corse, preparatevi a vivere l'emozione della Formula 1 con EA SPORTS F1 25 Standard Edition per PS5, ora in offerta su Amazon a 36,99€ invece di 49,99€. Approfittate dello sconto del 26% per portarvi a casa il videogioco ufficiale del campionato 2025, con la rinnovata modalità Carriera scuderia 2.0 e il terzo capitolo di Braking Point, dove potrete scegliere il vostro percorso come titolare di scuderia.

F1 25, chi dovrebbe acquistarlo?

F1 25 Standard Edition per PS5 è l'acquisto ideale per gli appassionati di Formula 1 che desiderano vivere l'esperienza completa del campionato mondiale 2025. Se sognate di gestire una scuderia come veri team principal, questa edizione vi permetterà di prendere decisioni cruciali su piloti, strategie e sviluppo tecnico grazie alla modalità Carriera scuderia 2.0 completamente rinnovata. Il gioco si rivolge anche a chi cerca una narrazione coinvolgente: il terzo capitolo di Braking Point vi offrirà una storia appassionante con scelte che influenzeranno il destino della vostra carriera e della scuderia Konnersport, che potrete portare con voi anche nelle altre modalità di gioco.

Con uno sconto del 26% che porta il prezzo a soli 36,99€, questo titolo soddisfa l'esigenza di chi vuole il videogioco ufficiale della F1 senza spendere il prezzo pieno. È perfetto per i giocatori che apprezzano la gestione strategica approfondita combinata all'azione in pista, e per chi desidera un'esperienza personalizzabile con molteplici modalità di gioco. Se cercate un simulatore che vi catturi sia come manager che come pilota, offrendovi il controllo totale sul vostro destino nel mondo della Formula 1, questa offerta rappresenta un'opportunità eccellente per entrare nella stagione 2025.

F1 25 Standard Edition per PS5 è il videogioco ufficiale del campionato mondiale di Formula 1 2025. Vi offre una modalità Carriera scuderia completamente rinnovata dove gestirete ogni aspetto della vostra squadra, dai piloti alle strategie di gara, e il terzo capitolo della storia Braking Point con scelte multiple.

