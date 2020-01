Fairy Tail, Erza si mostra in un breve trailer

La marcia di avvicinamento alla trasposizione ludica di Fairy Tail si fa ogni giorno che passa sempre più serrata e mancano oramai solamente pochi mesi all’uscita dell’atteso titolo per PS4, Nintendo Switch e PC. L’opera di Gust e Koei Tecmo è infatti attualmente attesa sulle piattaforme precedentemente elencate per il prossimo 19 marzo.

Per ingannare ulteriormente l’attesa il celebre publisher ha recentemente deciso di rilasciare sul proprio profilo Twitter ufficiale un breve trailer in cui possiamo osservare Erza in azione. Potete trovare il video in questione comodamente qui sotto.

Who's ready to play as Erza in Fairy Tail? Which is your favorite armor set she has? #FairyTailGame pic.twitter.com/N8Jz3s6wOx — KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) January 10, 2020

Erza Scarlet, come avrete potuto notare qui sopra, possiede la particolare abilità di cambiare il proprio equipaggiamento durante i combattimenti e, sempre grazie al trailer, è stato confermato come saranno almeno tre i set di Erza presenti all’interno di questa trasposizione ludica di Fairy Tail. Si tratta della Heart Kreuz, il set base, della Heaven’s Wheel Armor, l’armatura dotata di più spade presente a inizio video e, infine, della Nakagami Armor, con quest’ultima che ci permetterà di utilizzare un’alabarda.

Il breve video recentemente rilasciato da Koei Tecmo va a confermare le buone impressioni della nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui. Secondo quanto da noi provato, infatti: “In questo piccolo assaggio di gameplay abbiamo trovato un gioco che sembra voler essere accessibile anche a chi non mastica tantissimo di RPG con la promessa che procedendo nell’avventura il livello di difficoltà e il grado di stimolo delle sfide cresca. Anche qui c’è tempo a sufficienza per bilanciare e calibrare al meglio l’andamento del gioco tra momenti più rilassati e combattimenti più impegnativi considerata anche l’influenza che avranno diverse formazioni di party al momento non accessibili.