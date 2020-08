Fall Guys: versione mobile in arrivo?

Fall Guys Ultimate Knockdown è sicuramente il gioco del momento, con il titolo di Devolver Digital che ha saputo catturare fin da subito con efficacia l’attenzione del pubblico. Buona parte del successo del titolo multigiocatore è sicuramente dovuta alla saggia gestione degli account social dell’opera, ma a far salire nuovamente agli onori della cronaca Fall Guys è però ora un motivo completamente diverso.

Il coloratissimo titolo di Devolver Digital sarebbe infatti in arrivo a breve su mobile, il tutto nonostante il titolo ad oggi non sia ancora stato rilasciato su Xbox One e Nintendo Switch, restando quindi al momento un’esclusiva PC e PlayStation 4. A rivelare il futuro arrivo di Fall Guys Ultimate Knockdown su mobile è stato il noto Daniel Ahmad, più conosciuto come ZhugeEX, che in un tweet ha dichiarato come la società cinese Bilibili si sia assicurata i diritti per portare l’opera sui dispositivi Android e iOS.

Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys: Ultimate Knockout in China. The game released for PC and PS4 on August 4, 2020 and has become a viral hit.#FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 22, 2020

Considerando l’incredibile successo fatto segnare da Fall Guys Ultimate Knockout, è chiaro l’interesse da parte di Bilibili di riproporre il riuscito titolo in un mercato in continua crescita come quello mobile e tablet. Per quanto richieda una buona precisione, inoltre, Fall Guys sembra poi essere fatto apposta per essere giocato in totale libertà, magari nel bel mezzo di un viaggio.

Il fatto che i diritti per la versione mobile del titolo siano stati acquisiti da una società cinese non dovrebbe preoccupare molto i giocatori occidentali. Vista la popolarità del titolo, ottenuta anche grazie alla sua inclusione tra i giochi gratuiti del PsPlus di Agosto, l’uscita su smartphone e tablet del gioco anche fuori dalla Cina sembra poco più che una formalità. Siete pronti a dare battaglia ai vostri amici direttamente dagli schermi del vostro cellulare?