Grazie a un documento FTC (Commissione Federale per il Commercio britannica) trapelato. Questo documento ha rivelato tutto ciò che possiamo aspettarci da Bethesda (e quindi Xbox) nei prossimi anni.

Secondo il documento FTC, l’azienda americana ha in serbo alcune sorprese per gli appassionati di videogiochi. L’anno prossimo, è previsto il lancio di un nuovo gioco dedicato a Indiana Jones, insieme a una versione rimasterizzata di “The Elder Scrolls IV: Oblivion”. Quest’ultimo era stato già vociferato qualche giorno

Successivamente, nell’anno fiscale 23E, Bethesda porterà sul mercato un nuovo capitolo della celebre serie DOOM, denominato “Doom Year Zero”. Purtroppo, al momento non si dispone di ulteriori dettagli su questo misterioso titolo. Tuttavia, sappiamo che il team di sviluppo di id Software sta già lavorando a una nuova iterazione del motore di gioco “id Tech”. Pertanto, possiamo presumere che “Doom Year Zero” sarà costruito su questa piattaforma.

In un futuro più distante, Bethesda ha pianificato il lancio di giochi altamente attesi, tra cui “The Elder Scrolls VI”, la rimasterizzazione di “Fallout 3”, “Dishonored 3” e un sequel di “Ghostwire: Tokyo”. Va notato che questi titoli potrebbero non vedere la luce nell’anno fiscale 24E, quindi la finestra di lancio potrebbe non essere più accurata.

È importante sottolineare che questo documento proviene da fonti ufficiali della FTC, il che significa che tutte le informazioni in esso contenute sono assolutamente reali.

In sintesi, la FTC ha rivelato in anticipo il calendario di uscita dei prossimi giochi di Bethesda. Sebbene questa fuga di informazioni possa rappresentare un bel problema per l’azienda, sotto molti punti di vista rafforza Xbox che vede nel prossimo un futuro una lineup decisamente spaventosa in termini contenutistici, anche considerando tutti i progetti in arrivo dagli altri team.