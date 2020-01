Fallout 76: Bethesda apre le registrazioni per iscriversi al test privato di Wastelanders

Bethesda sta vivendo un momento fatto di pochi alti e molti bassi da quando ha rilasciato Fallout 76. Dopo l’annuncio di Wastelanders, un enorme aggiornamento che vede il ritorno degli NPC umani, la community del titolo ha inziato a riporre nuove speranze, ma sebbene l’aggiunta era prevista per essere rilasciata all’inizio di quest’anno, attualmente Bethesda ha aperto una fase di testare per far provare l’aggiornamento in anticipo.

Tramite un recente annuncio, Bethesda ha invitato i giocatori PC a registrarsi per ottenere la possibilità di provare Wastelanders su un server di test privato prima del rilascio. È necessario firmare un accordo di non divulgazione e la registrazione resterà disponibile fino al 14 gennaio, con la fase di test che prenderà il via a partire dal 17 gennaio.

Per quanto riguarda il numero di giocatori che verranno scelti, Bethesda ha dichiarato che “Attualmente stiamo cercando solo poche centinaia di giocatori che si uniranno alla fase di test. Sebbene ciò significhi che non saranno selezionati tutti coloro che aderiranno, vogliamo garantire che il maggior numero possibile dei membri della comunità più attivi ed esperti abbia la possibilità di ottenere l’accesso al test.”

Essendoci un accordo di non divulgazione, non uscirà alcun nuovo dettaglio da questo test privato, ma il fatto che ci sia la possibilità da parte di alcuni giocatori di provare in anteprima Wastelanders fà sperate che lo sviluppo del nuovo contenuto aggiuntivo è a buon punto. Proverete ad ottenere la possibilità di testare il nuovo aggiornamento di Fallout 76?