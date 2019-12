Fallout 76: un hack permette di rubare gli oggetti dei giocatori, ecco una soluzione temporanea

Fallout 76 non sembra aver pace. Dopo le molte critiche per l’aggiunta dell’abbonamento Fallout 1st e per il rimando dell’espansione dedicata a NPC e dialoghi, ora pare che il gioco di Bethesda debba fare i conti con un nuovo problema, ancora più serio. Gli hacker hanno trovato il modo di rubare completamente il contenuto dell’inventario di un altro giocatore all’interno di un server pubblico.

Attualmente non vi è alcuna soluzione per bloccare questo hack, se non giocare all’interno di un server privato di Fallout 76: l’unico problema è che i server privati sono a pagamento (tramite il suddetto Fallout 1st). Secondo quanto segnalato dal sub-reddit di Fallout 76, gli hacker possono rubare ogni oggetto dell’inventario, ma non possono toccare i Tappi, le ricette, la capacità di accedere alle varie aree di gioco e non possono nemmeno toccare il contenuto della cassa dove riponete gli oggetti.

Pare che l’hack si possa attivare semplicemente stando vicini a un giocatore. Secondo quanto segnalato, “non c’è modo di sapere se qualcuno sta usando l’hack, quindi l’unico modo per evitarlo è non giocare in un server pubblico“. Se però non si è abbonati o non si hanno amici abbonati a Fallout 1st e si vuole comunque giocare, “potrebbe essere utile mettere nella scatola le proprie migliori armi e armature.”

È importante sottolineare che questo hack, almeno per il momento, non è rintracciabile: non è possibile sapere chi lo sta usando e quando, quindi pare difficile che Bethesda possa risolvere la questione in breve tempo. Ora come ora, infatti, non ci sono indicazioni su quanto la situazione potrà tornare alla normalità.

Si tratta di una questione estremamente preoccupante che potrebbe spingere molti ad abbandonare il gioco. Speriamo che gli sviluppatori trovino una soluzione quanto prima. Se subite l’hack, segnalatelo a Bethesda tramite il sito ufficiale.