L'universo post-apocalittico di Fallout 76 si arricchisce di un nuovo corposo aggiornamento che testimonia l'impegno costante di Bethesda nel supportare il suo MMORPG ambientato nel wasteland. La patch, disponibile da oggi su tutte le piattaforme, interviene con correzioni sostanziali su quest, localizzazione, equipaggiamento e meccaniche di gioco, consolidando l'esperienza dopo l'espansione The Ghoul Within. Con dimensioni che variano dai 12,8 GB su PlayStation fino ai quasi 29 GB su Xbox, questo update rappresenta uno degli interventi manutentivi più significativi degli ultimi mesi, dimostrando come il titolo Bethesda continui a evolversi parallelamente al successo della serie TV targata Amazon.

Le dimensioni del download variano considerevolmente a seconda della piattaforma: gli utenti PC su Steam dovranno scaricare 14,7 GB, mentre chi gioca tramite Microsoft Store affronterà ben 26,7 GB. I possessori di console Xbox si trovano nella situazione più impegnativa con 28,9 GB, mentre i giocatori PlayStation se la cavano con 12,8 GB. Queste differenze riflettono le diverse architetture di compressione e gestione dei file adottate dalle varie piattaforme.

Sul fronte del gameplay, l'aggiornamento risolve problematiche cruciali legate al sistema dei Ghoul introdotto con l'ultima espansione. I giocatori che hanno scelto questa trasformazione possono ora interagire correttamente con Silas e il Rust King durante la quest Welcoming Committee, anche quando indossano travestimenti. Bethesda ha inoltre ripristinato la necessità per i Ghoul di utilizzare disguise per accedere a location sensibili come Crater Core e Fort Atlas, riequilibrando una meccanica che aveva generato discussioni nella community.

Le lampade Ghoul Vault Boy e Vault Girl non richiedono più alimentazione elettrica nel Workshop, semplificando la gestione delle decorazioni dei C.A.M.P.

Le quest hanno ricevuto particolare attenzione da parte degli sviluppatori. La missione Dirty Laundry presentava diversi bug di progressione che causavano il salto di obiettivi o il blocco dell'avanzamento, ora completamente risolti. Anche l'evento Prove Your Resolve non vedrà più il Deathclaw rimanere bloccato durante lo scontro, garantendo un'esperienza più fluida per chi affronta questa sfida. I Grunt Hunt, inoltre, si ricaricheranno correttamente anche in caso di disconnessione durante il primo tentativo.

L'equipaggiamento ha beneficiato di numerosi fix estetici e funzionali. Il Deathclaw Tamer Hat non rimuoverà più inspiegabilmente i peli facciali dei personaggi, mentre la Ulysses Mask ora permette di indossare contemporaneamente altri copricapi e occhiali, offrendo maggiore libertà nella personalizzazione estetica. Gli outfit Rust Raider hanno visto corretti problemi di clipping dei guanti in prima persona, un dettaglio che gli appassionati di immersione apprezzeranno particolarmente.

Il sistema di costruzione dei C.A.M.P. riceve modifiche significative che impattano direttamente sull'esperienza quotidiana dei giocatori. Il Wall Mounted Oven ora specifica chiaramente che raccoglie carne nel tempo, mentre il Pumpkin Pie Collector indica la produzione automatica di fette di torta di zucca. L'Industrial Fusion Core Recharger non emetterà più fastidiosi effetti sonori quando non alimentato, e i Public Workshop finalmente mostrano i materiali forniti evidenziati in verde nel menu dedicato.

La localizzazione rappresenta uno dei capitoli più importanti di questa patch. Tutti i dialoghi di Windy e le battute iniziali dei Ghoul sono ora completamente tradotti nella maggior parte delle lingue supportate, con particolare attenzione al doppiaggio italiano del Loan Shark e giapponese di Pop. Bethesda ha dovuto però ammettere difficoltà produttive per il doppiaggio francese dell'espansione Burning Springs, raccomandando temporaneamente l'uso dei sottotitoli ai giocatori transalpini in attesa del completamento della localizzazione audio.

Sul fronte delle armi, All Rise riceve un sostanziale buff: l'effetto unico passa da +10 HP a +50 HP, mentre il mod leggendario Elementalist ora garantisce anche +5 Rad Resistance oltre ai suoi effetti base. Questi bilanciamenti rispondono alle richieste della community per rendere certe build più competitive nel meta attuale del gioco.

L'interfaccia utente ha ricevuto numerosi interventi correttivi che migliorano la qualità della vita: il posizionamento del cursore del mouse quando si impostano quantità di oggetti è stato ottimizzato, mentre diverse voci dei menu help sono state aggiornate per includere riferimenti a Highway Town, la nuova location introdotta con l'ultimo contenuto. Anche il Pip-Boy mostra ora correttamente le informazioni sui mod leggendari, eliminando campi vuoti e descrizioni mancanti che confondevano i giocatori.