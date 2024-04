Vendite +7500%, Fallout 4 fa un nuovo record grazie alla serie TV

L'effetto Serie TV di Fallout ha colpito ancora una volta. Secondo i dati forniti da GSD, un'agenzia che monitora le vendite digitali e fisiche dei giochi in tutto il continente europeo, Fallout 4 ha conquistato la vetta delle classifiche con un aumento vertiginoso delle vendite del 7.500% rispetto alla settimana precedente.

Ma cosa ha scatenato questo fenomeno? Semplice: sconti massicci sui giochi dell'intera serie Fallout su tutte le piattaforme, in perfetta sintonia con il successo travolgente dello show televisivo di Fallout su Amazon Prime.

Nonostante la concorrenza feroce delle console, è il PC a dominare il campo delle vendite di Fallout 4, rappresentando il 69% delle unità vendute. Tuttavia, va tenuto presente che il gioco è disponibile gratuitamente per gli abbonati di Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra, un fattore che non è stato incluso nei dati forniti da GSD. Inoltre, non possiamo dimenticare gli utenti di Amazon Luna, che hanno anch'essi accesso al mondo post-apocalittico di Fallout.

Ma non è solo Fallout 4 a godere di questo rinnovato interesse. Anche Fallout 76, spesso criticato ma ancora amato dai fan, si è piazzato all'ottavo posto delle classifiche di vendita, con l'85% delle vendite provenienti dal PC. E non dimentichiamo i classici della serie: Fallout: New Vegas e Fallout 3 hanno fatto la loro comparsa nelle prime dieci posizioni, dimostrando che la nostalgia per i mondi post-apocalittici è più viva che mai.

Anche i titoli meno conosciuti della serie, come la Fallout Classic Collection e Fallout 2, hanno visto un aumento delle vendite, arrivando rispettivamente al 43° e al 57° posto nelle classifiche.

Con l'entusiasmo per la serie TV di Fallout che continua a crescere, non ci si può aspettare che questa ondata di vendite abbandoni presto il continente europeo. Bethesda e Xbox saranno certamente felici.