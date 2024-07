Fallout London: se la mod sarà un flop il team "sparirà dalla società"

La tanto attesa mod Fallout London per Fallout 4, sviluppato da anni dai fan, sta affrontando nuove sfide prima del suo rilascio. Dopo aver dovuto posticipare l'uscita a causa di un aggiornamento di Bethesda che la rendeva ingiocabile, ora il Team Folon si trova ad affrontare problemi di compatibilità con l'Epic Game Store.

Nonostante le difficoltà, gli sviluppatori sperano che il lancio finale della mod ripaghi tutti gli sforzi fatti. In caso contrario, come ha scherzosamente dichiarato il team, l'opzione sarebbe quella di "andare a dormire e sparire dalla società".

Un progetto ambizioso tra ostacoli e speranze

In un'intervista con Metro, il project lead Dean Carter ha discusso delle complicazioni affrontate per portare finalmente Fallout London al pubblico. Dopo aver dovuto chiedere ai giocatori di downgrade le loro copie di Fallout 4 per far funzionare la mod, ora attendono con ansia di vedere se la sfortuna continuerà al momento del rilascio.

"Se sarà un lancio terribile, probabilmente andremo tutti a dormire e spariremo dalla società"

A causa di accordi di non divulgazione, Carter non può rivelare la data esatta di lancio, ma la mod è stata inviata a GOG per i test. Il team spera che, se tutto andrà secondo i piani, possa essere rilasciata nelle prossime settimane.

Un lavoro colossale per un piccolo team

Creare una mod di queste dimensioni è un'impresa notevole. Fallout London vanta tra i 100 e i 130 doppiatori nel suo cast, tra cui Neil Newbon di Baldur's Gate 3. Il team di sviluppo è composto da soli 20-30 membri, rendendo il risultato ancora più impressionante.

Carter ha dichiarato che, in caso di successo della mod, potrebbero considerare l'apertura di uno studio indipendente o esplorare opportunità nei social media e su YouTube.