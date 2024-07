Volete giocare a Fallout: London? Allora dovrete "downgradare" Fallout 4

Il progetto Fallout: London ha affrontato numerosi ostacoli significativi il mese scorso a causa dell'aggiornamento next-gen di Fallout 4 rilasciato da Bethesda, che ha causato ritardi imprevisti in virtù di un'ulteriore fase di ottimizzazione necessaria dal team di sviluppo per rendere l'imponente mod compatibile con la nuova versione del gioco.

Questo aggiornamento, difatti, ha reso la mod instabile, costringendo il team a posticiparne l'uscita senza fornire, almeno per il momento una data di rilascio definitiva.

Fallout: London venne annunciato oltre tre anni fa e, nel corso degli anni, si è trasformato in un vero e proprio gioco completo.

Fortunatamente, ci sono buone notizie: Fallout London è attualmente in fase di test presso GOG. Tuttavia, per giocare la mod, gli sviluppatori chiedono ai giocatori di effettuare il downgrade di Fallout 4 alla versione precedente all'aggiornamento next-gen.

Il team, in base alle loro recenti dichiarazioni in merito, non è ancora riuscito a rendere stabile la mod sulla versione aggiornata di Fallout 4, motivo per il quale e stanno lavorando a un software di downgrade da rilasciare insieme a Fallout: London.

Nonostante le critiche ricevute per la richiesta di downgrade, Jon Fallout, responsabile delle pubbliche relazioni di Fallout: London, ha spiegato che il ritardo è stato necessario per rendere la mod disponibile al maggior numero di persone possibile, oltre a rassicurare i fan che il tempo impiegato durante il ritardo è stato utilizzato in modo produttivo.

Per facilitare il processo, la versione GOG di Fallout London includerà un downgrader integrato, rendendo l'installazione più semplice per i giocatori. È consigliata, inoltre, anche una nuova installazione "pulita" di Fallout 4, per evitare conflitti con eventuali mod installate precedentemente.

Nonostante il ritardo, Fallout: London è una mod gratuita, motivo per il quale ogni tipo di critica risulta, effettivamente, futile. Con la mod oramami nelle fasi finali di sviluppo, l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga, e presto si potranno esplorare le strade di una Londra postapocalittica.