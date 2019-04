Fallout New Vegas: una mod crea un vero end-game

Fallout New Vegas è stato "aggiornato" da una mod che ci permette di entrare in un vero e proprio endgame, influenzato dalle nostre scelte.

Fallout New Vegas è un gioco amato da molti fan della serie e sicuramente preferito rispetto a un’opera come Fallout 76, ma una volta conclusa la battaglia finale, il gioco finisce e non si può fare molto. Ci sono varie mod che permettono di continuare a giocare, ma il mondo di gioco non cambia in alcun modo.

Ora, kazopert ha creato una nuova mod chiamata FPGE (Function Post-Game Ending) che espande il lavoro fatto da mod come CAGE e Continue After Ending (di McLion). Tramite essa, a seconda delle fazioni che abbiamo aiutato, il mondo di gioco varierà, dandoci veramente l’impressione che le nostre scelte hanno avuto un forte impatto sul videogame.

Inoltre, sono stati modificati alcuni dialoghi: in questo caso, principalmente, sono state eliminate tutte quelle linee di testo che sarebbero suonate poco credibili in end-game, a seconda della fazione vincente. Si tratta di un lavoro di notevole portata che ci permette di vivere l’opera di Bethesda come mai fatto prima d’ora.

Spesso le mod riescono a dare nuova linfa a videogiochi con vari anni sulle spalle, oppure a introdurre caratteristiche aggiuntive a titoli recenti, come nel caso di Sekiro: Shadows Die Twice: un modder ha infatti creato una modalità semplificata, tramite una modifica alla velocità di gioco. Diteci, normalmente quando giocate su PC sfruttare le mod, oppure vi bastano i giochi così come sono stati pensati? Se volete scaricare la mod di Fallout New Vegas, potete trovarla a questo indirizzo.