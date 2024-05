Fallout Shelter: come costruire il vault perfetto

Con l’uscita della serie televisiva su Prime Video, Fallout è tornato sulla bocca di tutti e sostanzialmente ogni singolo videogioco legato al brand ora di proprietà di Bethesda ha visto una nuova esplosione di giocatori. Tra questi è necessario anche tenere in considerazione Fallout Shelter, il manageriale di vault uscito a metà anni 10 su iOS e Android, ancora oggi in attività e ancora oggi molto amato dagli appassionati. Proprio per questo motivo andiamo a scoprire come costruire il vault perfetto all’interno del gioco.

Questione di ottimizzazione

Sopravvivere in un mondo post-apocalittico implica una grande attenzione alla gestione delle risorse: Fallout Shelter, infatti, obbliga il giocatore a costruire tutto il necessario al fine di mantenere i livelli di energia, acqua e cibo sopra determinate soglie. Per poter fare ciò la cosa più importante da fare è costruire gli impianti di produzioni in 3 stanze contigue.

Nello specifico è necessario costruire l’impianto di produzione dell’energia/acqua/cibo in tre stanze contigue da far accorpare; con sole 9 stanze, infatti, sarà possibile ottenere le risorse necessarie per mantenere un vault da 30 abitanti. Chiaramente le stanze, per funzionare al meglio, avranno bisogno di lavoratori con statistiche elevate ma su questo torneremo dopo.

Quali sono le stanze migliori da unire?

Espandersi è costoso e farlo in maniera errata può portare il nostro vault a diventare difficile da gestire a causa degli sprechi. Le stanze di produzione sono quelle che hanno la priorità assoluta se parliamo di unione poiché permettono di semplificare i processi di ottenimento delle risorse mentre i dormitori possono più tranquillamente essere separati.

Attenzione che tanto più il vault diventa profondo, tanto più è importante unire le stanze: dal quarto livello di profondità in poi, infatti, è di fondamentale importanza avere accorpate 2 o 3 stanze per creare location uniche; solo così sarà possibile rimanere tranquilli dal punto di vista delle risorse.

Ci sono però due esempi di stanze che non è per forza di cose conveniente unire in tripla copia: i laboratori scientifici e le infermerie; solitamente, infatti, avere stanze da 2 unità permette di avere abbastanza stimpaks/radaway per i vault più grandi.

Efficienza anche nella difesa

Dopo aver superato le fasi iniziali del gioco si faranno la conoscenza dei predoni e, più in generale, delle minacce del mondo contaminato.

Il gioco, di base, suggerisce il lasciare a difesa del portone una coppia di abitanti ben armati ma, all’atto pratico, è possibile fare delle scelte molto più intelligenti per difendere il vault.

A meno di avere degli abitanti che non sono utilizzati nei processi produttivi (o riproduttivi), quello che conviene fare è usare le risorse per potenziare la porta e trasportare manualmente due abitanti dall’interno del vault alla difesa della porta soltanto in caso di effettiva necessità.

Il vantaggio principale del fare questo mossa è il non far perdere punti esperienza agli abitanti dedicati alla difesa, cosa che invece accadrebbe se si sceglie di impiegarli full time nei processi difensivi.

Attenti a un dettaglio: se si vuole avere una difesa sostanzialmente impenetrabile quello che conviene fare è far si che le stanze immediatamente successive alla porta del vault siano, rispettivamente: l'ascensori, 3x stanze vuote (basta che non siano utilizzate), 3x stanze vuote e poi un ascensore. In questa maniera è possibile far sprecare ancora più tempo all'intelligenza artificiale dei predoni che, prima di utilizzare gli ascensori, si assicureranno di pulire completamente le due grandi stanze iniziali.

I ripostigli sono sopravvalutati

Gli equipaggiamenti sono di fondamentale importanza in Fallout Shelter poiché aumentano le statistiche SPECIAL dei vari abitanti e permettono a un minor numero degli stessi di ottenere un risultato maggiore.

La maniera più semplice e intuitiva per aumentare le statistiche dei nostri personaggi è quella di equipaggiarli con armi e armatura: queste ultime, infatti, danno degli upgrade ai nostri rendendoli più efficienti in produzione o più temibili sul campo di battaglia.

Durante le fasi iniziali del gioco si avranno pochi slot per le armi ma questo è un non problema: è necessario equipaggiare tutto ai vari abitanti così da renderli più efficienti. Questo, contestualmente, significa una cosa: che il ripostiglio per accumulare armi e armature ha senso soltanto quando si hanno troppi equipaggiamenti a causa delle ripetute esplorazione / utilizzi di cestini del pranzo!

Per poter trovare nuove armi e armature è necessario mandare gli abitanti del vault in spedizione e fare in modo che questi facciano spedizioni molto lunghe; tanto più queste durano, tanto più è probabile che trovino oggetti di qualità e/o rarità superiore.

Proletariato post atomico

Come abbiamo visto finora gli abitanti sono l’ingranaggio che permette a un vault di prosperare; in Fallout Shelter gli abitanti si possono unire spontaneamente al Vault dopo averne sentito parlare bene oppure possono nascere e crescere da relazioni tra abitanti.

Per far si che gli abitanti del vault si riproducano è necessario costruire dei dormitori; non ne servono tanti (specie all’inizio) ed è necessario mettere all’interno di queste strutture soltanto i personaggi con un elevato valore di carisma, così da velocizzare il processo di riproduzione; equipaggiare gli oggetti con alto carisma (inoltre), semplificherà ulteriormente questo processo.

Attenzione che per ogni nuovo bambino il vault richiederà più cibo, acqua ed energia per funzionare, portando a un delicato gioco di equilibri che è quello su cui è strutturata l’intera esperienza ludica. Una volta che il bambino sarà cresciuto diventerà un membro effettivo del vault, unendosi alla forza lavoro.