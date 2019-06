Fallout Shelter: ecco quanti milioni di dollari ha guadagnato il free to play

Fallout Shelter ha guadagno molti milioni di dollari in questi anni: vediamo i dati ufficiali del gioco di Bethesda Games. Eccoli per voi.

Chi non è avvezzo al mondo dei videogame potrebbe, inizialmente, pensare che i “free to play” tendono a non far guadagnare molto i produttori; come ben sappiamo, però, non è affatto così: distribuire gratuitamente un gioco fa sì che molti utenti lo provino e, presupponendo sia di qualità, la maggior parte di essi continua a giocarci, spendendo un po’ di soldi tramite le microtransazioni, alle volte per facilitarsi la vita in qualche frangente, altre per poter avere una skin unica o molto rara. Tra i tanti titoli free to play di successo troviamo Fallout Shelter, il gioco nato su mobile (e poi arrivato su console) di Bethesda Games.

Sensor Tower Store Intelligence, società che realizza analisi di mercato mobile, afferma ora che Fallout Shelter ha superato i 100 milioni di dollari di ricavi. Un risultato più che discreto, non paragonabile a quanto raggiunto da molti altri titoli, ma considerando che non è di certo l’opera di punta della società, il risultato è più che positivo e ci fa capire gli equilibri del mercato videoludico moderno.

Secondo i dati, però, Fallout Shelter è in forte calo dall’agosto 2019: infatti, in tale periodo aveva raggiunto 90 milioni, quindi in nove mesi ha ricavato “solo” 10 milioni di dollari. Ricordiamoci però che Fallout Shelter è disponibile dal 2015, più o meno dall’uscita di Fallout 4: facendo un rapido conto, la media giornaliera è di 68.000 dollari. Bethesda è ovviamente molto interessata a far proseguire questo successo e, infatti, è stato annunciato che sarà rilasciato uno spin-off, per ora solo in Cina (mercato molto legato ai free to play mobile).

Sensor Tower segnala anche che Fallout Shelter è stato scaricato più di 63 milioni di volta, considerando i download sia di Google Play che dell’App Store. I guadagni maggiori, inoltre, arrivano dagli USA (60%): il resto del mondo si divide le spese in modo più equilibrato, a partire dal Regno Unito (9%), Germania (5%), Canada (4%) e Australia (3.4%). Diteci, voi avete provato Fallout Shelter? Avete speso soldi?