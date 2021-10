Far Cry 6: niente update gratuito per PS5? Ecco il perché

Nel Regno Unito Ubisoft si è resa protagonista di un errore che riguarda Far Cry 6 e la sua distribuzione delle copie fisiche. Come riportato online, infatti, diversi giocatori si sono ritrovati tra le mani una copia del gioco per PlayStation 4 con l’impossibilità di aggiornarla a PlayStation 5. Il motivo? Sono copie destinate ad un altro mercato, nello specifico quello russo.

Se per ora in Italia questo problema non è ancora stato riportato, diversi giocatori del Regno Unito si sono visti recapitare Far Cry 6 in versione russa. Questo significa che a causa di un blocco regionale non si può aggiornare alla versione PS5. Certo, esiste sempre un trucco: si può registrare un account sul PSN russo ma questo precluderebbe all’utilizzo dei DLC già acquistati dai giocatori. Una soluzione che ovviamente non viene presa in considerazione, visto che i contenuti opzionali sono stati già acquistati dai giocatori.

Le prove di questo sbaglio si trovano su Twitter, dove un utente prova ad inserire il gioco nella sua PlayStation 5. Far Cry 6 viene regolarmente riconosciuto dalla console ma non c’è nessuna opzione per poter fare un upgrade alla versione next gen. Cambiando invece l’account e utilizzandone uno “localizzato” in Russia, invece, l’opzione compare regolarmente.

Ora, Ubisoft non ha ancora risposto in merito a questo problema di distribuzione. Il publisher e sviluppatore franco canadese però non è la prima volta che sbaglia. Sempre nel Regno unito, infatti, diverse copie di Assassin’s Creed Valhalla destinate al mercato russo sono finite in mano di alcuni giocatori britannici. Anche qui era impossibile ottenere l’upgrade gratuito.

Far Cry 6 è stato lanciato il 7 ottobre 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Amazon Luna, Google Stadia e PC. Se volete saperne di più sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione che trovate a questo indirizzo.