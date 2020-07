Far Cry 6: trailer e data di uscita dall’Ubisoft Forward

Negli scorsi giorni Far Cry 6 è stato protagonista di alcuni leak che hanno anticipato l’annuncio e alcune sorprese legate al progetto. Durante l’evento digitale Ubisoft Forward è stato mostrato in via ufficiale un nuovo trailer che ci ha fatto immergere in quelle che saranno le nuove ambientazioni di questo sesto capitolo della saga FPS open world.

Una delle novità che ha scaldato di più gli appassionati, non solo del mondo videoludico, è la presenza in Far Cry 6 del noto attore Giancarlo Esposito. Dopo aver interpretato Gus Fringe nell’acclamata serie TV Breaking Bad, l’attore dalla origini italiane si appresta a diventare uno degli antagonisti principali della saga di Far Cry. Il trailer ufficiale mostrato all’Ubisoft Forward si è aperto con alcuni titoli di apertura in stile cinematografico, per poi lasciare spazio a una lunga scena che vede come protagonisti il dittatore dello stato di Yara, Anton Castillo, intrepretato da Esposito, e il figlio Diego. Il filmato ha dato inoltre un paio di anticipazioni sull’ambientazione. Lo stato di Yara, che promette di avere la mappa più grande mai apparsa della serie, è in preda a una ribellione nei confronti del governo dittatoriale di Castillo che tenta di reprimere gli oppositori nel sangue. Il protagonista sarà proprio uno dei ribelli.

Infine è stata confermata la data di lancio del titolo. Far Cry 6 debutterà sul mercato a partire dal prossimo 18 febbraio 2021, e arriverà sulle piattaforme PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Chiunque acquisti la versione del gioco per PS4 e Xbox One, si ritroverà in automatico Far Cry 6 anche sulle console di prossima generazione senza dovere acquistare una seconda volta il titolo.

Far Cry 6 si è presentato al mondo in veste ufficiale quindi. La saga FPS open world targata Ubisoft sta per tornare con una nuova storia, nuova ambientazione, nuovi personaggi e un nuovo carismatico cattivo da affrontare e scoprire in tutte le sue sfaccettature. Cosa ne pensate di quando è stato mostrato del nuovo Far Cry durante l’evento Ubisoft?