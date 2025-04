Farming Simulator diventa un gioco per Mega Drive

L'iconico universo di Farming Simulator sta per espandere i propri confini in un modo inaspettato, abbracciando la nostalgia del gaming retrò con un'edizione che farà battere il cuore ai collezionisti. GIANTS Software, in collaborazione con Strictly Limited, ha annunciato il lancio di Farming Simulator 16-Bit Edition, una versione completamente ripensata per console, compatibile con Mega Drive/Genesis, che promette di fondere l'esperienza agricola simulativa con il fascino intramontabile dell'era a 16-bit. La decisione arriva dopo l'incredibile risposta ottenuta dalla Collector's Edition di Farming Simulator 25, che includeva un elemento decorativo ispirato alle cartucce retrò che ha letteralmente conquistato la community.

La trasformazione di uno dei simulatori agricoli più amati al mondo in formato 16-bit non è solo un'operazione nostalgica, ma rappresenta un vero e proprio esperimento di conservazione videoludica. Il progetto nasce dall'entusiasmo generato dalla componente retrò inclusa nella Collector's Edition di Farming Simulator 25, pubblicata esclusivamente su PC lo scorso novembre, mentre la Standard Edition veniva distribuita anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il feedback straordinariamente positivo ha convinto GIANTS Software a sviluppare questa edizione standalone in stile 16-bit.

I collezionisti avranno due opzioni tra cui scegliere: una Limited Edition, disponibile dal 14 maggio 2025 al prezzo di €49,99, e una Deluxe Edition più ricca di contenuti esclusivi, in arrivo a luglio 2025 al prezzo di €69,99. Entrambe includeranno una rarissima cartuccia verde, prodotta in soli 1.000 esemplari a livello mondiale, acquistabile esclusivamente attraverso lo Strictly Limited Store. La colorazione verde della cartuccia rappresenta un elemento distintivo che ne aumenterà significativamente il valore collezionistico.

Per chi non riuscirà ad accaparrarsi una delle ambite edizioni Strictly Limited, è prevista anche una versione retail con cartuccia nera, distribuita presso selezionati partner come Amazon a livello globale e VideoGamesPlus in Nord America. Pur mantenendo lo stesso contenuto di gioco, questa versione si distinguerà chiaramente dalle edizioni esclusive per il colore della cartuccia e il packaging differente.

Una rara opportunità per gli appassionati di retrogaming e i fan della serie Farming Simulator.

Farming Simulator 16-Bit Edition rappresenta un esempio perfetto di come le moderne franchise possano riscoprire le proprie radici attraverso formati che celebrano la storia del medium videoludico. Con questa operazione, GIANTS Software dimostra di comprendere profondamente il valore della preservazione del patrimonio videoludico, offrendo un'esperienza che va oltre il semplice gioco e diventa oggetto da collezione.

Il successo di Farming Simulator non è certo casuale: con oltre 40 milioni di copie vendute dal 2008, la serie si è affermata come leader indiscusso nel suo genere. Basata sul potente GIANTS Engine sviluppato internamente, offre un'autentica simulazione agricola con un gameplay rilassante e adatto a tutta la famiglia. La versione 16-bit promette di mantenere l'essenza di questa esperienza, traducendola nel linguaggio visivo e nelle meccaniche tipiche dell'era Mega Drive/Genesis.

Entrambe le edizioni saranno pienamente compatibili con l'hardware retrò simile al Mega Drive/Genesis e con le console originali, permettendo così a una nuova generazione di giocatori di sperimentare il fascino dei giochi a 16-bit, mentre i veterani potranno rivivere sensazioni familiari con un titolo completamente nuovo. Una fusione perfetta tra nostalgia e innovazione che promette di conquistare sia i fan storici della serie che i collezionisti di rarità videoludiche.