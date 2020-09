FarmVille: annunciata la chiusura, ma non sarà un addio

Dopo ben 11 anni, oggi è stato annunciato che FarmVille smetterà di essere supportato entro la fine dell’anno. A dare la notizia ufficialmente è stato il team di sviluppo del fortunatissimo browser game lanciato per la prima volta nel 2009. I ragazzi di Zynga hanno voluto dare la notizia con largo anticipo, dato che l’abbandono del titolo avverrà non prima del 31 dicembre 2020, e dando l’annuncio hanno voluto approfittarne per ringraziare la community che nel tempo è stata costruita.

“Dopo ben 11 anni dal suo lancio originale avvenuto nel 2009, oggi vogliamo annunciare ufficialmente la chiusura di FarmVille su Facebook“, così esordisce il comunicato pubblicato dal team americano. Questa chiusura si traduce in un supporto da parte di Adobe che cesserà di esistere a partire dal prossimo 31 dicembre; esattamente come tutti i vari aggiornamenti proposti per il browser game.

“Sappiamo molto bene che sono in molti ad essere state con noi sin dagli albori; avete contribuito a costruire un’incredibile community globale di giocatori nel corso degli anni che ha imparato ad apprezzare questo gioco tanto quanto noi. Per questo ci teniamo a ringraziarvi. ” L’abbandono alle piattaforme browser da parte di FarmVille, non si tradurrà con la fine dell’amatissimo simulatore di fattoria.

Questo infatti non è un messaggio di addio, dato che i ragazzi di Zynga stanno già lavorando a FarmVille 3, un’edizione del tutto nuova che verrà proposta per dispositivi mobile. Al momento non sappiamo quando verrà rilasciato questo nuovo titolo, ma quel che è certo è che gli appassionati del titolo non rimarranno senza una fattoria di sistemare e da far evolvere. Cosa ne pensate delle recenti novità che riguardano FarmVille? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.