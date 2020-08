Fast and Furious Crossroads sfreccia con il trailer di lancio

Una delle più amate saghe cinematografiche, quella di Fast & Furious, è tornata a sfrecciare anche nell’universo videoludico con la pubblicazione del nuovo Fast and Furious Crossroads. Il titolo sviluppato dai ragazzi si Slightly Mad Studios, già autori della serie di Project Cars, mischia i classici elementi da racing game a una storia che segue le vicende di alcuni dei protagonisti più apprezzati della saga filmica; tra i quali troviamo anche Dominic Toretto.

A qualche giorno dal lancio del gioco, il canale ufficiale di Fast and Furious Crossroads ha pubblicato il trailer di lancio del gioco. Nella breve durata di circa un minuto e venti, è possibile dare uno sguardo ad alcune delle auto che saranno presenti nel titolo, insieme ai personaggi che prenderanno parte in questa storia tutta da giocare.

Fast and Furious Crossroads porterà i videogiocatori a guidare diverse autovetture modificate e a conoscere alcuni personaggi apparsi nei film della saga in giro per diversi paesi del mondo. Oltre a una storia inedita da seguire con l’ausilio di diverse cinematiche, il gioco presenta anche una modalità multigiocatore online con cui sfidare i vostri amici o altri piloti in giro per tutto il globo.

Vi ricordiamo che Fast and Furious Crossroads è già disponibile all’acquisto sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate del trailer di lancio del nuovo gioco di Fast & Furious? Avete già acquistato o avete intenzione di giocare a questa nuova avventura videoludica dedicata al gruppo di Dominic Toretto? fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commeti.