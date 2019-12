Fast and Furious Crossroads: mostrato il primo trailer durante i Game Awards

Dopo svariate ore di gala dedicate a festeggiare le uscite ludiche di questo 2019, ecco che il Game Awards giunge alla fine. Sicuramente i vari annunci sono stati gratificanti (chi più chi meno) e hanno saputo sorprenderci. A chiudere le danze è stato l’annuncio di Fast and Furious Crossroads, ovvero un titolo dedicato alla famosa saga cinematografica con protagonista Vin Diesel. Il gioco si è mostrato (come del resto tutti i vari annunci di stasera) attraverso un teaser trailer dedicato.

Il filmato in questione ci ha mostrato qualche piccolo dettaglio di Fast and Furious Crossroads, rivelandoci qualche incipit della storia e la presenza di qualche personaggio storico della saga. Dalle prime immagini il gioco dovrebbe seguire le orme del film proponendo gare automobilistiche ed una storia molto adrenalinica ricordando molto la serie Need For Speed.

Fast and Furious Crossroads uscirà durante il prossimo Maggio 2020 per PC, PS4 e Xbox One. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo annuncio, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Diteci inoltre la vostra su questo Game Awards e dei vari annunci fatti durante l’evento!