FC 25: sei iconici Retro Kit tornano nel gioco

Il fascino del calcio vintage torna a vivere nel mondo digitale grazie all'ultima iniziativa di EA SPORTS. La celebre campagna Retro Kits fa il suo ritorno in FC 25 (acquistabile su Amazon), portando con sé sei maglie storiche che hanno segnato momenti indimenticabili nella storia del calcio mondiale.

Questa operazione non rappresenta solo un'aggiunta cosmetica al gioco, ma un vero e proprio viaggio nel tempo che permette ai giocatori di rivivere epoche gloriose attraverso divise iconiche che hanno vestito campioni leggendari. La nuova collezione spazia dai primi del Novecento fino ai primi anni Duemila, offrendo uno spaccato dell'evoluzione estetica del calcio attraverso i suoi simboli più visibili.

Il viaggio nel tempo proposto da EA SPORTS inizia addirittura dal 1899, con la prima maglia dell'Olympique de Marseille. Questa divisa, caratterizzata dal classico bianco e impreziosita dal primo stemma del club francese, rappresenta un vero e proprio reperto archeologico del calcio moderno, riportando i giocatori alle origini stesse di una delle squadre più blasonate di Francia. Il salto temporale prosegue fino agli anni '80, quando l'Atlético Nacional conquistò la sua prima gloria continentale con una divisa che è rimasta nel cuore dei tifosi Verdolagas.

Gli anni '90 sono rappresentati dall'iconico kit casalingo della Juventus della stagione 1994/95, indossato durante una memorabile doppietta di trofei con la conquista di Serie A e Coppa Italia. Questo design, con il suo colletto a girocollo, il logo sublimato e le stelle ricamate, evoca immediatamente un'epoca d'oro del calcio italiano. I primi anni 2000 trovano invece spazio con la maglia dell'Atletico Madrid 2003/2004, caratterizzata dal tradizionale pattern a strisce bianche e rosse e da un elegante colletto a polo, che riporta alla mente l'era di Fernando Torres e Diego Simeone.

L'era più recente è rappresentata dal terzo kit del Tottenham Hotspur della stagione 2012/13, in colorazione nero-grigia, particolarmente significativa per i tifosi degli Spurs in quanto coincide con l'ultima stagione di Gareth Bale al club prima del suo trasferimento al Real Madrid. Ed è proprio la squadra madrilena a chiudere questo viaggio temporale con la rivoluzionaria maglia da trasferta fucsia della stagione 2014/15, di cui quest'anno ricorre il decimo anniversario, un design audace che ha ridefinito l'immagine moderna del club più titolato al mondo.

L'operazione Retro Kits va ben oltre la semplice nostalgica celebrazione di maglie del passato. Queste divise rappresentano veri e propri artefatti culturali che raccontano l'evoluzione non solo estetica ma anche sociale del calcio attraverso i decenni. Dal minimalismo delle origini, alle sperimentazioni cromatiche degli anni più recenti, ogni maglia racconta una storia di innovazione, tradizione e identità che i club hanno costruito nel tempo.

La scelta di EA SPORTS di includere queste maglie storiche all'interno di FC 25 risponde anche a una crescente tendenza del mercato calcistico reale, dove le riedizioni di maglie vintage rappresentano ormai un settore di business significativo per i club. Le generazioni più giovani scoprono così l'estetica di un'epoca che non hanno vissuto, mentre i tifosi di lunga data possono rivivere momenti indimenticabili della propria esperienza da supporter attraverso questi simboli visivi di memoria collettiva.

Con questa iniziativa, il videogioco si trasforma in un museo digitale della storia calcistica, dove ogni maglia non è solo un elemento estetico ma un pezzo di storia che porta con sé ricordi di trionfi, sconfitte e momenti indimenticabili che hanno plasmato la mitologia di questo sport. L'introduzione di questi Retro Kits in FC 25 permette ai giocatori di creare ponti temporali tra epoche diverse, facendo indossare alle stelle di oggi le divise che hanno fatto la storia, in un affascinante cortocircuito tra passato e presente che è l'essenza stessa della passione calcistica.