La notizia in un minuto

Il debutto di Final Fantasy XVI su Xbox presenta significativi compromessi tecnici rispetto alla versione PlayStation 5, come evidenziato dall'analisi preliminare di Digital Foundry. La modalità Quality su Xbox Series X offre una risoluzione dinamica di circa 1200p, inferiore alla controparte Sony, mentre la modalità Performance mantiene una risoluzione fissa di 720p per garantire 60 fps stabili, a differenza di PS5 che adatta dinamicamente la risoluzione tra 720p e 1080p. Paradossalmente, questo approccio conservativo garantisce un framerate granitico su Xbox, mentre PlayStation 5 soffre di cali prestazionali frequenti sotto i 50 fps. Xbox Series S si limita a una sola modalità grafica con 792p nativi e 30 fps fissi. Oltre ai problemi di risoluzione, entrambe le console Xbox presentano anomalie nella resa della vegetazione e un contrasto generale più basso rispetto all'originale. Questi problemi tecnici rischiano di offuscare quello che doveva essere un momento importante per Microsoft nella conquista del mercato JRPG, anticipando anche l'arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade previsto per l'inverno. Digital Foundry sottolinea che si tratta di un verdetto preliminare, con la speranza che Square Enix intervenga rapidamente con patch correttive per migliorare l'esperienza su Xbox.