FIFA 20 e Assetto Corsa: al via i tornei di Cusb Esports Tournament

Il Cusb Esports Tournament è un torneo Esports online, organizzato da AK Informatica, dedicato ai giocatori di FIFA 20 per PlayStation 4 e ai piloti virtuali di Assetto Corsa su PC. Le iscrizioni per le competizioni sono aperte sul sito ufficiale; completata l’iscrizione sarà necessario connettersi sul server Discord dedicato. Il torneo di FIFA è suddiviso in winner e loser brackets fino alla finale mentre, su Assetto Corsa, si accede alla finale tramite una qualificazione hotlap.

Ai vincitori dei due tornei, AK Informatica, partner provider del CUSB Esports Tournament, offrirà un inquadramento professionale da valutare poi caso per caso.

CUSB Esports Tournament

Vediamo tutti i dettagli fondamentali del torneo di Cusb Esport:

Due giochi: FIFA 20 (Playstation 4) e Assetto Corsa (PC)

Iscrizioni gratuite aperte fino al 12/07 sul sito ufficiale

Torneo FIFA 20 con Winner e Loser Brackets fino alle finali

Qualificazione Hotlap su Assetto Corsa per accedere alla finale

I vincitori delle finali saranno integrati a supporto dello staff Esport di AK Informatica

Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni al torneo Esport online organizzato dall’Università di Bologna e CUSB. Per partecipare al torneo FIFA 20 su PlayStation 4 o Assetto Corsa su PC è gratuito, è necessario essere maggiorenni, risiedere in Italia e iscriversi sul sito ufficiale.

FIFA 20

Il torneo FIFA 20 (PlayStation 4) è suddiviso in winner e loser brackets fino alla finale e i giocatori utilizzeranno la squadra del Bologna tentando di aggiudicarsi ogni match. Se un giocatore perderà una sfida entrerà automaticamente nel loser bracket ma tutto ciò non pregiudicherà la possibilità di aggiudicarsi la vittoria del torneo. Infatti, nella finale che si terrà sabato 25 luglio, si sfideranno il miglior giocatore del winner bracket ed il miglior giocatore del loser bracket, il tutto in diretta streaming con commento dedicato. Ovviamente, il giocatore che perderà più di una partita, sarà eliminato dal torneo.

Assetto Corsa

Il torneo di Assetto Corsa prevede invece una qualificazione hotlap sull’iconico circuito di Imola a bordo della Ferrari 488 GT3. I 20 piloti che registreranno i migliori tempi sul bolide del Cavallino Rampante accederanno direttamente alla gara finale, che si terrà sul medesimo circuito, e incoronerà il campione della competizione. Le qualificazioni hotlap inizieranno lunedì 13 luglio e si concluderanno domenica 19 luglio mentre la finale si terrà domenica 26 luglio, sempre in diretta streaming con commento dedicato.

In conclusione, i vincitori di ambo i tornei accederanno all’organico per la gestione, creazione e realizzazione di attività esports di AK Informatica, partner provider del CUSB Esports Tournament.