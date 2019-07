FIFA 20: ecco i campioni delle copertine ufficiali

Dopo aver mostrato le novità di Pro Club e Virtual Pro, sono stati annunciate oggi i volti dei campioni scelti per rappresentare FIFA 20.

Dopo aver mostrato le novità di Pro Club e Virtual Pro di FIFA 20, sull’account Twitter di EA Sports hanno fatto capolino quest’oggi i campioni scelti per rappresentare FIFA 20 nelle copertine ufficiali del nuovo capitolo del loro simulatore calcistico per eccellenza.

Per la Standard Edition troviamo il centravanti francese passato al Real Madrid nel corso dell’ultima sessione di calciomercato Eden Hazard mentre, al il roccioso difensore olandese del Liverpool Virgil van Dijk, sarà affidato il compito di promuovere la Champions Edition comprensiva dei bonus per FIFA 20 Ultimate Team e per la nuovissima modalità Volta Football ispirata a FIFA Street. A questo punto sono stati smentiti i rumor che indicavano Neymar come viso copertina di questa nuova opera EA Sports.

“FIFA è il più grande videogioco di calcio al mondo, ho passato anni a giocare contro i miei fratelli” dichiara Hazard. “Essere sulla copertina di FIFA 20 è per me è incredibile. Spero di entusiasmare i videogiocatori allo stesso modo in cui lo farò sul campo del Real Madrid nella prossima stagione!”.

“Per me è un grande onore essere sulla copertina di FIFA 20” spiega Van Dijk. “Gioco fin da quando ho memoria e rappresentare il Liverpool FC nel videogioco più celebre al mondo mi riempie di orgoglio“.

Ancora non è stato annunciato quale sarà il volto che risiederà sulla copertina della Ultimate Edition. Siamo sicuri di venirne a conoscenza nei prossimi giorni.

A questo punto, non ci resta che ricordarvi che FIFA 20 sarà disponibile a partire dal 27 settembre su PC, PS4 e Xbox One.