FIFA 20: ecco cosa mancherà nella versione per Nintendo Switch

Electronic Arts ha finalmente svelato nella sezione FAQ dedicata i contenuti che saranno effettivamente presenti sulla versione Nintendo Switch di FIFA 20.

Come ben sapranno i possessori della console ibrida di Nintendo, il prossimo episodio del celebre titolo sportivo di Electronic Arts uscirà su Nintendo Switch in una versione castrata. La versione di FIFA 20 per la piccola console giapponese sarà infatti una cosiddetta Legacy Edition, ossia avrà una serie di contenuti in meno rispetto alle controparti per le altre piattaforme.

A svelare finalmente la lista delle carenze è stata una lunga lista di FAQ, che mette finalmente chiarezza sulla questione. Su FIFA 20 per Switch, quindi, non ci sarà praticamente nessuna delle nuove modalità, Volta inclusa.

L’attesissima modalità Volta, infatti, come testimonia una delle domande, sarà disponibile solo su PlayStation 4, Xbox One e PC. A testimoniare il fatto che si tratti di una sorta di riedizione aggiornata del precedente episodio della saga vi è inoltre un’ulteriore risposta che afferma letteralmente: “FIFA 20 Legacy Edition presenterà le stesse caratteristiche a livello di gameplay già viste in FIFA 19, senza novità o migliorie di rilievo.”

Le modalità presenti saranno quindi esclusivamente quelle dell’anno precedente. Come riporta un ulteriore FAQ potremo infatti giocare solamente in modalità Calcio d’inizio, Carriera, Tornei su licenza e personalizzati, inclusa la UEFA Champions League, la Women’s International Cup, Prove abilità, Stagioni Online, Amichevoli Online e Stagioni in locale con le stesse funzionalità di FIFA 19. Nella Legacy Edition sarà inclusa anche FIFA Ultimate Team.

Unico punto “felice” contenuto all’interno di questa serie di domande è quello riguardante il prezzo che, sebbene non specificato, sarà minore rispetto a quello delle versioni per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Che ne pensate di questa notizia, prenderete lo sportivo di Electronic Arts su Nintendo Switch nonostante le evidenti lagune? Cosa ne pensate della politica di EA a riguardo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!