FIFA 21: il giocatore più forte al mondo si trova in Premier League

FIFA 21 è sicuramente uno dei titoli più giocati del momento, al pari di Fortnite o Call of Duty Warzone. EA Sports, nonostante gli alti e bassi, riesce sempre a proporre un capitolo che riesca ad intrattenere il più alto numero di persone con modalità impeccabili e mai banali. Nonostante nell’ultimo periodo sia entrato in un polverone mediatico relativo alle lootbox in primis ma anche dalla denuncia di Zlatan Ibrahimovic, l’azienda americana ne è uscita comunque a testa alta ed ora sembrerebbe che la situazione si sia parzialmente calmata.

Saprete bene inoltre che FIFA 21 è uno di quei titoli giocati molto anche dai calciatori nostrani ed internazionali. Recentemente assistiamo a giocatori che si apprestano come streamer dopo una sana dose di allenamento, citiamo ad esempio Hakimi dell’Inter o Aguero del Manchester City, ma forse non saprete che uno di questi è addirittura il più forte al mondo. Diogo Jota, ala del Liverpool di Klopp oltre ad essere un calciatore di talento con un futuro radioso è anche un assiduo giocatore di FIFA 21, divenuto ufficialmente il migliore al mondo.

“Quando mio padre mi diede la prima PlayStation da piccolo, ed è stata subito un’altra mia passione. Ho sempre giocato a calcio con lei“. Questo è quello che ha dichiarato il calciatore durante una intervista e testimonia la sua seconda passione: i videogiochi. Per festeggiare il traguardo di Jota, EA Sports ha voluto creare una carta apposita del giocatore per tutti i pro player, la cosa curiosa è che risulta essere più forte del calciatore stesso. Il Liverpool in questi mesi non se la sta passando molto bene, proprio ieri ha perso in casa contro il City di Guardiola, che sia questo un modo per festeggiare sdrammatizzando la folle annata della squadra di Kloop? Potrebbe essere una valida alternativa.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questa curiosa storia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti FIFA 21.