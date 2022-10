Sono passate solamente poche settimane dal lancio di FIFA 23 (potete leggere la nostra recensione), ed è bastato tanto alla nuova iterazione della serie sportiva di Electronic Arts per diventare il capitolo di maggior successo per la serie. Qui nella nostra penisola non ci stupiamo quasi mai dei giganteschi numeri che fa il gioco data la grande passione per il calcio che smuove gli italiani, ma mai come oggi un gioco FIFA era riuscito a raggiungere tali incredibili risultati.

Ad annunciare gli strepitosi risultati che sta già portando a casa FIFA 23 (lo potete acquistare su Amazon) è stata Electronic Arts, con la compagnia statunitense che ha da poco pubblicato un comunicato stampa dedicato. La nuova iterazione del calcio virtuale di EA Sports ha effettuato un lancio da record, con il gioco che è stato in grado di attirare le attenzioni di oltre 10 milioni di giocatori. Questi numeri sono stati fatti solamente nella prima settimana di vita del gioco, segnando il più grande lancio nella storia del franchise di EA Sports.

“La risposta dei nostri fan è stata a dir poco incredibile e siamo entusiasti che la nostra community stia giocando con i loro giocatori e le loro squadre preferiti in FIFA 23”, ha affermato Nick Wlodyka, general manager di EA Sports FC. “Con le licenze dei Mondiali sia maschili che femminili e costanti aggiornamenti ai contenuti del nostro gioco di calcio ancora in arrivo, abbiamo appena iniziato a fornire ai giocatori l’esperienza più autentica e coinvolgente di sempre nel panorama calcistico virtuale”.

EA announces that FIFA 23 had the biggest launch period in FIFA franchise history with over 10.3m players in its first weekhttps://t.co/rhGjRU99fc pic.twitter.com/qqfZw6yQWP — Nibel (@Nibellion) October 12, 2022

FIFA 23 continua la sua cavalcata anche oggi, e grazie alle modalità online che si aggiornano settimanalmente con nuovi eventi i giocatori avranno ancora molto da fare e da provare per questa stagione calcistica virtuale. E voi? Siete tra gli oltre 10 milioni di giocatori che stanno giocando al nuovo capitolo di FIFA?