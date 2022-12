Nella giornata di ieri si sono conclusi i mondiali di calcio in Qatar, decretando i nuovi campioni del mondo. L’argentina di Messi e compagni ha alzato la coppa più ambita, ma a quanto pare c’è qualcuno che sapeva già come si sarebbe conclusa questa manifestazione sportiva. Parliamo di Electronic Arts, la quale ha previsto ancora una volta quale delle 32 nazionali avrebbe alzato la coppa usando alcune modalità presenti all’interno di FIFA 23.

Prima dell’inizio dei mondiali in Qatar, FIFA 23 (lo potete acquistare su Amazon) ha permesso di simulare i risultati di tutta la competizione grazie alle modalità torneo o calcio d’inizio. Oltre agli appassionati, anche la stessa EA ha creato una simulazione di come sarebbe andato il campionato del mondo, e alla fine di questa versione digitale fu proprio l’Argentina a salire sul tetto del mondo. Il tutto ha previsto correttamente anche il risultato reale, e non è affatto la prima volta che a EA riesce questa magia.

Anche nella scorsa edizione dei mondiali di calcio, quelli tenuti in Russia nel 2018, Electronic Arts e FIFA anticiparono in modo corretto la vittoria finale della Francia. Ma non ci si ferma qui, perchè la stessa identica situazione si era già presentata anche nei mondiali del 2014 in Brasile quando vinse la Germania e in quelli del 2010 in Sud Africa, quando la Spagna vinse la sua prima storica Coppa del Mondo.

Non tutte le previsioni di Qatar 2022 fatte in FIFA 23 sono state corrette però, dato che l’ultima simulazione ha sbagliato a prevedere quando l’Inghilterra sarebbe uscita dal torneo e chi avrebbe vinto la Scarpa d’Oro come miglior marcatore del tornero, premio vinto da Mbappe. Nonostante questo, è sicuramente impressionante vedere come EA sia ormai infallibile con le sue previsioni in FIFA da ben quattro campionati del mondo.

