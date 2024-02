FIFA 2K potrebbe arrivare e competere con EA Sports FC

FIFA sta per tornare? Sì, forse. Di recente, l'insider Kurakasis (che ha rivelato in anticipo Judas, Sonic X Shadow Generations e Metro Awakening), ha rilasciato un tweet sibillino in cui fa intuire che il prestigioso brand potrebbe tornare sotto l'etichetta di 2K Sports.

Questa ipotesi non è nuova: da quando il marchio FIFA si è staccato da Electronic Arts, lasciando spazio al lancio di EA Sports FC 24 senza riferimenti diretti alla federazione, molti hanno teorizzato sul possibile ritorno del marchio FIFA sul mercato, con altre compagnie pronte ad utilizzare la preziosa licenza.

All'interno del colosso publishing Take-Two, che comprende anche il celebre studio Rockstar Games, la divisione 2K Sports e il team Visual Concepts hanno una lunga esperienza nel campo delle simulazioni sportive, rendendoli candidati ideali per portare avanti una nuova serie di giochi di calcio.

Nel suo Tweet, Kurakasis ha scritto "il mio FIFA preferito" seguito da "2K, oops, 2002 FIFA World Cup", il leaker ha accennato chiaramente alla possibilità di un nuovo titolo FIFA sviluppato da 2K Sports.

In attesa di ulteriori conferme ufficiali, l'idea di un ritorno di FIFA sotto l'egida di 2K Sports è sicuramente affascinante. Vedremo cosa accadrà.