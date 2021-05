Final Fantasy 14: la community rende omaggio a Kentaro Miura

È scomparso il 6 maggio 2021 Kentaro Miura, il celebre mangaka di Chiba, creatore del manga di successo Berserk. La notizia della sua scomparsa, però, è stata divulgata soltanto nelle scorse ore, spiazzando i suoi fan. In suo onore, svariati giocatori di Final Fantasy 14, il secondo MMORPG basato sulla saga di Square Enix, hanno deciso di dedicare un po’ del loro tempo per ricordare il mangaka.

Gli utenti si sono riuniti tra le strade della città di partenza, sistemandosi in due file disposte frontalmente tra loro. Tutti i giocatori partecipanti, però, erano accomunati da un dettaglio non da poco conto: la dark knight class, a richiamare la natura di Gatsu, guerriero maledetto e protagonista del manga seinen di Miura. L’iniziativa è stata documentata su Twitter dall’utente ‘dakota’, che ha catalogato una serie di screen raccolti proprio dall’evento. “Oh Ehi! Tu eri proprio accanto a me! Io ero quello blu con l’elmo con le corna“, ha risposto un altro utente al tweet, fiero di aver partecipato alla bellissima iniziativa.

La community di Final Fantasy 14, ha dimostrato un grande spirito empatico ed unito nel ricordo di un’artista; uno spirito d’iniziativa degno di encomio. Come la community appena menzionata, anche noi di Game Division ci uniamo al dolore dei cari di Miura, per un ultimo saluto. Che la terra ti sia lieve, maestro!

Final Fantasy XIV players are holding a memorial for Miura, by showing up to the starting town as the dark knight class. pic.twitter.com/N7Y3JSbq0k

— dakota #thankyouisayama (@animegamingnerd) May 20, 2021