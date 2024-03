Questa Xbox Series X di Final Fantasy è stupenda e puoi averla gratis... ma non funziona

Microsoft sta attualmente conducendo un concorso a premi per un bundle console assolutamente magnifico ispirato a Final Fantasy 14, che presenta una stupenda Xbox Series X e un controller wireless Xbox personalizzato, ma c'è un enorme colpo di scena.

Nascosti nei lunghi termini e condizioni del concorso, gli utenti attenti hanno notato che la console in questione non è affatto funzionante. Nella sezione che descrive i dettagli del premio, il bundle console Xbox Series X personalizzato a tema Final Fantasy 14 è descritto come interamente "non funzionante" e "da utilizzare come pezzo d'esposizione" anziché per giocare.

Stranamente, il vincitore riceverà anche un normale bundle console Xbox Series X separato - presumibilmente uno che funziona. Questo si aggiunge a una copia della Collector's Edition di Final Fantasy 14 Online e a un abbonamento di 12 mesi a Xbox Game Pass Ultimate. In totale, Microsoft stima che il valore commerciale combinato del premio sia di quasi 1.500 euro.

Questo solleva inevitabilmente la questione di cosa esattamente il vincitore dovrebbe fare con la loro Xbox Series X di Final Fantasy 14 non funzionante. Forse è destinata a rimanere a raccogliere polvere su uno scaffale nella loro postazione, o forse a occupare un posto d'onore su un bel piedistallo nel salotto.

In ogni caso, mentre questa rivelazione è innegabilmente un po' deludente, in realtà ha senso: giudicando dal design fantasioso della console, la quale presenta una base dorata personalizzata con una serie di cristalli blu luminosi in plastica, probabilmente sarebbe stato difficile ottenere lo stesso effetto mantenendo la piena funzionalità del sistema.

Tuttavia, è inevitabile chiedersi se anche il controller wireless Xbox personalizzato, che sembra abbastanza standard a parte una stampa grafica unica sulla sua piastra frontale, sia solo una scenografia.

In ogni caso, se volete provare a vincere questo strano premio, il concorso è attualmente in corso su X. Gli utenti possono partecipare seguendo entrambi gli account ufficiali di Xbox e Final Fantasy 14 e repostando il post di annuncio originale con l'hashtag 'XboxFFXIVSweepstakes'.