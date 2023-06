Il nostro bel Clive è un grande appassionato di armi pesanti e questo lo si evince dal suo utilizzare continuamente una bella spada a due mani per mazzuolare a destra e sinistra soldati, mostri e akashic di vario genere. Anche se meno dei precedenti capitoli della saga, anche in questo c’è una buona varietà di armi da equipaggiare e, chiaramente, c’è anche l’arma più forte di tutte. Con questo articolo vediamo come ottenere la Gotterdammerung in Final Fantasy 16.

Che cos’è la Gotterdammerung in Final Fantasy 16?

La parola Gotterdammerung, per quanto cacofonica possa sembrare, è in realtà il nome della più forte spada di Clive (almeno nel primo playthrough) ed è l’arma che si ottiene più in la in assoluto con le ore di gioco con ben 375 punti d’attacco e 375 di vacillamento.

Le motivazioni sono ben precise: per poter ottenere questa spada è necessario completare una lunga lista di missioni secondarie e un grande numero di cacce ai mostri. In questa guida su come ottenere la Gotterdammerung in Final Fantasy 16 vedremo nello specifico quali sono i requisiti da soddisfare.

Come sbloccare la spada più forte del gioco

La Gotterdammerung è una spada realizzabile da Blackthorne a patto che lo abbiate aiutato a risolvere per diverse volte i suoi patemi d’animo. In questo caso questi patemi sono sotto forma di missioni secondarie, nello specifico problemi da fabbro I, II, III e IV.

Queste missioni riguardano il passato di Blackthorne e andando avanti con esse convinceremo Blackthorne a provare a forgiare insieme a un suo compare la spada più potente di tutta Valisthea.

Gli ingredienti necessari per realizzare la Gotterdammerung sono i seguenti:

Ragnorok X1

Oricalco X3

Neracciaio X2

Corno da battaglia primitivo X1

Final Fantasy 16: come trovare la Ragnarok

Il primo ingrediente per fabbricare il tramonto degli dei (traduzione in Italiano del termine Gotterdammerung) sotto forma di spada è la Ragnarok, una potentissima spada che viene donata da Blackthorne stesso al giocatore.

Questa spada si ottiene portando a termine la missione secondaria Problemi da fabbro IV. Questa missione viene sbloccata solamente portando a termine anche le missioni precedenti con lo stesso nome; tutte le missioni si possono ottenere parlando con Blackthorne e con il suo assistente nel rifugio di Clive.

Final Fantasy 16: come trovare l’Oricalco

Uno degli ingredienti dello spadone finale è l’Oricalco, un pregiato materiale che in Final Fantasy 16 viene dato come ricompensa per aver affrontato i mostri più temibili in circolazione.

Questi mostri sono

Gigas (Cressidra)

Svarog (sud di Bruma Mattutina)

Gorgimera (parte ovest del Deserto del Velkroy)

Tutti questi mostri sono di grado S e sono i manifesti senza foto all’interno dell’apposita schermata.

Per più informazioni su come trovare questi mostri vi consigliamo di andare a dare un’occhiata alla nostra guida dedicata.

Final Fantasy 16: come trovare il neracciaio

Che spada sarebbe senza metallo da utilizzare? La Gotterdammerung va fabbricata con il migliore dei metalli in circolazione e questo, secondo proprio la lore del gioco, è qualcosa che proviene direttamente dai decaduti.

Anche in questo caso il metallo va preso completando 2 diverse cacce:

Thanathos (Via del Titano)

Principe della morte (Capo Orsiere)

I mostri in questione sono entrambi di grado A e sono abbastanza semplici da trovare, per quanto compaiano soltanto nelle ultime fasi del gioco.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra guida dedicata ai ricercati!

Final Fantasy 16: come trovare il corno da battaglia primitivo

Dulcis in fundo per fare questa incredibile spada abbiamo bisogno di un curioso corno da battaglia primitivo, questo recuperabile da… il più forte di tutti i goblin di Valisthea.

Il caso ha voluto che questo Goblin si trovi a Eistla e sia il protagonista di una caccia, quella a Gobermouch (Grado A).