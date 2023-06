Tra le cose che Final Fantasy 16 ha deciso di riproporre dal passato prossimo della sua saga (vista la loro onnipresenza dal dodicesimo capitolo in poi) ci sono le cacce. Con l’arrivo del moguri Nektar all’interno del rifugio, il giocatore avrà la possibilità di andare a caccia di particolari mostri definiti ricercati: varianti uniche e molto più pericolose di creature che abbiamo incontrato già durante le nostre peregrinazioni per Valisthea. Dato che la mappa di gioco è piuttosto grande e che i mostri sono molti abbiamo deciso di scrivere una guida ai ricercati di Final Fantasy 16.

Cosa bisogna sapere sui ricercati e sulla caccia

Per poter attivare la caccia non c’è bisogno di fare niente: il primo mostro in assoluto, l’Alyman, compare direttamente sulla mappa di gioco in un passaggio obbligato per il giocatore, spingendo quest’ultimo a dirigersi presso il rifugio alla ricerca di informazioni.

Saranno proprio queste ultime a spiegarci che sta proprio a Clive e soci utilizzare le informazioni sui manifesti della caccia per trovare la posizione dei propri avversari per la mappa di gioco.

Non tutte le cacce compaiono contemporaneamente, e solo alcune di queste sono obbligatorie per ottenere i trofei. Le più importanti sono le cacce per ottenere gli ingredienti per realizzare la Gottedammerung, la spada finale per Clive.

Per ottenere il trofeo dedicato alla caccia (vi lasciamo anche la nostra guida ai trofei) sarà necessario semplicemente completare 10 di queste catture e non tutte.

Final Fantasy 16: guida ai ricercati e alle cacce

Ecco una lista completa di tutti i mostri e le rispettive posizioni.