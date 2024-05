Hades 2, come ottenere il Bronzo | Guida

Nel mondo di Hades 2, l'avventura vi conduce attraverso luoghi straordinari, ognuno popolato da nemici unici ma anche di risorse da raccogliere per sbloccare nuove armi e stregonerie. Tra le più importanti, soprattutto nel mid e late game, è il Bronzo. Ecco perché in questa guida vi spiegheremo come e dove trovare questo prezioso materiale, oltre a illustrarne gli usi più comuni.

Dove trovare il Bronzo in Hades 2

Il Bronzo si trova nelle armature abbandonate sull'Olimpo, e per raccoglierlo è necessario l'utilizzo del Piccone. L'accesso a questa zona in superficie si sblocca progredendo nella narrazione, quindi continuate a esplorare l'Oltretomba e a creare Sortilegi nel calderone finché non sbloccherete quello relativo all'apertura del varco.

Melinoë, essendo la Principessa dell'Oltretomba, ha limitazioni nella sua permanenza sull'Olimpo. Per raccogliere Bronzo in queste aree più remote, dunque, può essere necessario creare l'Incantesimo apposito che le permette di respirare l'aria.

Dopo aver creato l'Incantesimo necessario e aver ottenuto il Piccone (cosa che probabilmente avrete già fatto), sarete pronti alla ricerca del Bronzo sull'Olimpo.

Come utilizzare il Bronzo in Hades 2

Il Bronzo trova diversi impieghi in Hades 2, principalmente nell'artefazione di armi notturne, aspetti e sortilegi. Per esempio, l'arma Teschi Argentei richiede 1x Bronzo.

In base a come volete progredire nella storia, dunque, il Bronzo vi tornerà utile in diversi ambiti, per cui on dimenticate di raccoglierlo ogni qual volta lo incontriate!