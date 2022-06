Annunciato e mostrato per la prima volta nel 2020, proprio durante un altro evento di Sony dedicato ai giochi PlayStation 5, Final Fantasy 16 torna a farsi vedere. L’occasione è di quelle importanti, ovvero il nuovo State of Play del colosso nipponico, già teatro di grandi annunci tra cui l’arrivo su PC di Marvel’s Spider-Man e il remake di Resident Evil 4. Square Enix ha dunque scelto un palco decisamente importante per mostrare il suo titolo, dopo anni di assenza, uno dei suoi giochi più attesi.

Colonna sonora decisamente d’impatto, tecnicamente molto interessante; il nuovo filmato di Final Fantasy 16 è sicuramente uno dei titoli più intriganti che sono stati mostrati questa sera. Il video contiene anche alcune scene di gameplay, ma purtroppo niente data di uscita. Già, perché al di là di un preciso “estate 2023” come periodo di lancio, al momento il team di sviluppo nipponico non si sbilancia e non annuncia nessuna release date.

Il filmato rende poi tributo anche all’Eikon, che sembrerà essere centrale nella trama del gioco. Purtroppo, almeno per ora, non ci sono ulteriori annunci o informazioni. La cosa migliore da fare, dunque, è quella di guardare ancora una volta il trailer pubblicato nella giornata odierna e che trovate, come di consueto, subito qui in basso.

Final Fantasy 16 debutterà l’estate del 2023 in esclusiva su PS5. Non è escluso che nel corso dei mesi o degli anni successivi all’uscita Square Enix non decida di portare il gioco anche su altre piattaforme, come già avvenuto in passato. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.