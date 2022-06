Il nuovo State of Play di Sony si è aperto con un annuncio decisamente inaspettato, ovvero quello di Resident Evil 4 Remake. Il gioco di casa Capcom è il quarto rifacimento della serie, che segue i capitoli 2 e 3, lanciati rispettivamente tra il 2018 e il 2019. L’annuncio è arrivato durante il nuovo evento della casa nipponica, con tanto di data di uscita e primo trailer che mostra alcune sequenze di gioco.

Partiamo dalla data di uscita: Resident Evil 4 Remake sarà disponibile su PS5 a partire dal 24 marzo 2023. Il gioco sarà con molta probabilità pubblicato anche su altre piattaforme, tra cui Xbox Series S e Xbox Series X, oltre che ovviamente PC. In esclusiva di Sony ci saranno però dei contenuti per PlayStation VR 2, ma la natura degli stessi (e il loro arrivo) è ancora tenuto nell’ombra, probabilmente a causa di una mancanza di informazioni in merito al visore.

Come possiamo vedere dal filmato, Resident Evil 4 Remake presenterà un comparto grafico aggiornato e decisamente migliore rispetto alla versione originale. Il trattamento “next gen” è decisamente evidente, ma non ci sono ancora indicazioni su un eventuale rework di alcune meccaniche di gioco. Per ora potete gustarvi il trailer di annuncio, che trovate come di consueto poco più in basso, ma le novità però non finiscono qui.

Oltre a Resident Evil 4, infatti, Capcom sta attualmente lavorando a una speciale versione di Resident Evil Village. L’ottavo capitolo della serie principale arriverà nel prossimo futuro anche su PlayStation VR 2, ma non è chiaro se si tratti di un’esclusiva come già accaduto con Resident Evil 7 oppure se arriverà al day one su altri visori. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo sul mondo dei videogiochi.