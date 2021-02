Final Fantasy 7: i fan festeggiano il compleanno di Aerith

Oggi è il compleanno di Aerith Gainsborough, uno dei personaggi più amati di Final Fantasy VII e i fan giapponesi su Twitter stanno pubblicando da diverse ore dei post dedicati a lei, per festeggiare il suo compleanno. Sul noto social network abbondano illustrazioni, screenshot, video, immagini di cosplay e altri amorevoli tributi a questo amatissimo personaggio. Esplorando questo hashtag potrete visionare voi stessi la marea di contenuti dedicati ad Aerith e sicuramente ne arriveranno altri nelle prossime ore.

Infatti, considerando il fuso orario, numerosi altri fan provenienti da diverse parti del mondo si uniranno alla celebrazione virtuale del compleanno di Aerith. Questo è un chiaro segno che i fan aspettano con trepidazione l’arrivo della Parte 2 da parte di Square Enix. A tal proposito, Asuka Yoshikawa, l’attrice che interpreta Aerith in Final Fantasy VII Remake, ha rivelato alcune novità davvero interessanti sul suo account Twitter ufficiale. A quanto pare, Yoshikawa ha recentemente completato una sessione di quattro ore di riprese insieme all’attore che interpreta Sephiroth.

Anche Briana White, che in Final Fantasy VII Remake dà la voce inglese ad Aerith, ha manifestato la sua devozione per il personaggio che interpreta, pubblicando sul suo account Twitter alcuni scatti del suo servizio fotografico, realizzato per mano del fotografo Martin Wong, in cui mostra le sue incredibili abilità da cosplayer nei panni di Aerith. Grazie all’aiuto della streamer e cosplayer di Twitch, Lady Zero, è riuscita a realizzare un costume perfetto del suo personaggio. Ma come sappiamo, oltre al ‘parrucco’ ci vuole anche il ‘trucco’ e per realizzare questo splendido servizio fotografico, Briana si è servita anche dell’aiuto della truccatrice professionista della cosplayer e streamer su Twitch, Helloiamkate.

I vecchi e i nuovi fan di Final Fantasy VII sono rimasti entusiasti della parte 1 del gioco, uscita lo scorso 10 aprile 2020. Final Fantasy VII, infatti, è riuscito a ricostruire in modo ottimale il mondo, la storia e i personaggi dello storico titolo uscito nel lontano 1997. E in questo lavoro di ricostruzione e ottimizzazione, in cui anche i personaggi stessi brillano ancor di più, non stupisce che Aerith abbia ricevuto tutto questo affetto sui social. Quest’ultima, infatti, è tra i personaggi femminili del gioco che è riuscita maggiormente a lasciare un segno nel cuore dei videogiocatori, insieme a Tifa, anche lei richiamata spesso in alcuni cosplay.