Final Fantasy 7 Intergrade: trailer finale svela che ci sarà un amato minigioco

Final Fantasy 7 Intergrade, una versione completa del titolo rilasciato lo scorso 10 aprile, presentato lo scorso febbraio ad un evento dedicato ha stupito un po’ tutti. L’edizione include anche un nuovo episodio inedito acquistabile sul PlayStation Store in futuro in cui potremo usare la tanto amata Yuffie, in uscita il prossimo 10 giugno che però sarà in esclusiva per PS5, scelta a parere nostro non troppo furba visto che sappiamo bene come sia poco reperibile la console in questi ultimi mesi.

Proprio in queste ore si è concluso un evento dedicato a Final Fantasy 7 The First Soldier nuovo titolo in uscita per dispositivi mobile nel corso del 2021. Si tratta di un battle royale nell’universo del settimo capitolo, ambientato trent’anni prima gli avvenimenti di Cloud e compagni. Nomura ha voluto quindi creare un gioco con una storia che amplierà inevitabilmente la Lore dell’amatissimo capitolo.

Al termine di tale evento streaming è stato mostrato l’incredibile trailer finale di Final Fantasy 7 Intergrade nel quale ci viene mostrato anche un pizzico di gameplay dell’evento con protagonista la tanto amata ladra Yuffie. Weiss, il minigioco di Fort Condor, Scarlet, a sorpresa Nero e, come detto poco fa Yuffie, sono i protagonisti indiscussi di questo nuovo video che vi lasceremo gustare proprio qui di seguito.

Fort Condor è probabilmente una delle novità più importanti in quanto si tratta di una delle prime location che visiteremo dopo essere usciti dall’imponente città di Midgar. Si tratterebbe quindi dell’inizio del tanto atteso secondo episodio in uscita prossimamente. Purtroppo ad oggi il team non ha rivelato novità riguardante una possibile data di rilascio, vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli in merito. Fateci sapere intanto cosa ne pensate di questo trailer qui sotto nella sezione dedicata.