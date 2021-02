Final Fantasy 7: annunciato il battle royale

Pochi minuti fa si è concluso lo State of Play dedicato ai prossimi giochi in uscita su PS4 e PS5. L’evento streaming è durato circa 30 minuti dove sono stati mostrati una decina di titoli “minori” e la classica “bomba” finale, vale a dire Final Fantasy 7 Remake Intergrade una versione graficamente migliorata dell’acclamatissimo capitolo pluripremiato. Questa edizione include anche un nuovo episodio inedito acquistabile sul PlayStation Store in futuro in cui potremo usare la tanto amata Yuffie, in uscita il prossimo 10 giugno.

Come un fulmine a ciel sereno, la pagina Twitter ufficiale di Final Fantasy 7 Remake ha annunciato anche un nuovo titolo in uscita per dispositivi mobile nel corso del 2021. Si tratta di un battle royale nell’universo del settimo capitolo, ambientato trent’anni prima gli avvenimenti di Cloud e compagni. Nomura ha voluto quindi creare un gioco con una trama abbastanza importante la quale amplia inevitabilmente la Lore del capitolo. In qualità di Soldier scelto dalla Shinra, dovremo sopravvivere sfruttando le nostre abilità.

Final Fantasy 7 The First Soldier, questo il nome del battle royale, prende tutte le caratteristiche del genere. Graficamente lascia davvero a bocca aperta e potrebbe essere un valido titolo per potersi divertire da soli o in compagnia. Qui di seguito vi lasceremo il trailer dedicato, non ci sono comunque ulteriori dettagli a riguardo, è possibile che nel corso dell’anno Square Enix ci dia più informazioni. Se siete fan del settimo capitolo e vi piacciono anche i battle royale come Fortnite, questo potrebbe essere il gioco che fa per voi.

That's not all, we're also presenting two new mobile games! Here's @FinalFantasy VII The First Soldier – a battle royale game set in Midgar before the events of FFVII. As a SOLDIER candidate, make full use of your abilities in a battle for your survival. pic.twitter.com/EUe3kfonMr — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) February 25, 2021

Cosa ne pensate di questo titolo? Vi aspettavate un battle royale nell’universo di Final Fantasy 7? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative a Final Fantasy 7 The First Soldier.