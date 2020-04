Final Fantasy 7 Remake: Hamaguchi spiega l’enorme dimensione dei file di gioco

Qualche giorno fa sono state svelate le dimensioni dei file di gioco di Final Fantasy 7 Remake. Giunti ormai a un passo dal rilascio di uno dei videogiochi più attesi dell’anno, il co-direttore Naoki Hamaguchi ha preso parte a un’intervista in cui ha raccontato diversi aneddoti riguardo al gioco di prossima uscita. Una delle tematiche trattata durante la chiacchierata con la redazione US Games, è stato chiarito il motivo dell’enorme dimensione dei file di gioco.

Final Fantasy 7 Remake peserà intorno ai 100 GB, e a tal proposito Hamaguchi ha dichiarato che tale dimensione è dovuta all’utilizzo di assets unici all’interno di ogni ambiente del remake. “Piuttosto che pensare di riutilizzare gli asset standard per le singole località, come i bassifondi o l’edificio Shinra, abbiamo deciso di costruire ogni ambiente utilizzando assets unici per ottenere la qualità che desideravamo per Final Fantasy 7 Remake”.

Stando al co-direttore, il team di sviluppo si è concentrato nella creazione di asset unici non solo per quanto riguarda le ambientazioni, ma anche i vari oggetti, gli NPC e addirittura la musica di sottofondo saranno pieni di elementi unici e non riutilizzati. Tutto ciò per permettere di dare la sensazione di vivere dentro una Midgar più viva e pulsante che mai.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è atteso per il prossimo 10 aprile in esclusiva per PlayStation 4. Esattamente come capitato con un altro kolossal videoludico come Red Dead Redemption 2, le versioni fisiche del titolo Square includeranno due dischi Blu-Ray. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni del co-direttore di Final Fantasy 7 Remake? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.