Final Fantasy 7 Remake: Nomura lascia il ruolo di direttore

Ieri sera abbiamo avuto grandi notizie riguardo al brand di Final Fantasy, più precisamente per quel che riguarda tutti i vari progetti che ruotano attorno al settimo capitolo della saga. Oltre all’annuncio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, abbiamo avuto alcuni annunci riguardo il mercato mobile; come un battle royale e Ever Crisis, ma le novità riguardanti la saga Square-Enix non terminano affatto qua.

Tramite una recente intervista rilasciata alla redazione di Famitsu, Tetsuya Nomura, il director della prima parte del progetto Final Fantasy 7 Remake ha dichiarato ufficialmente di aver lasciato il ruolo, e che non sarà lui a dirigere lo sviluppo della seconda parte del remake. Una notizia che sta rimbalzando in rete un po’ ovunque, e che arriva in un modo decisamente inaspettato dopo i vari annunci di ieri sera.

Ecco nel dettaglio le dichiarazioni di Nomura fatte su Famitsu: “Final Fantasy VII Remake ha basi solide e il futuro della serie è in buone mani grazie al lavoro di Naoki Hamaguchi, è lui il direttore del prossimo episodio. Per quanto mi riguarda continuerò a lavorare come creative director su tutti i progetti legati a Final Fantasy VII, tra questi rientrano sia il remake che i due giochi mobile appena annunciati.”

Nomura: Since I'm involved with a lot of different projects, the next FF7R installment director will be Hamaguchi […] I will be continuing with the FF7R series as Creative Director instead. Source: Famitsu pic.twitter.com/3oUXoOV46y — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) February 25, 2021

La decisione di Nomura di lasciare il ruolo di Director è causata dai molteplici progetti che l’autore nipponico ha da portare avanti. Al momento sappiamo poco e nulla sulla seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, quindi non ci resta altro che attendere nuove comunicazioni ufficiali da parte di Square, che potrebbero arrivare tra non poco tempo. Cosa ne pensate del cambio di director all’interno del progetto Final Fantasy 7 Remake? Quali sono le vostre aspettative verso il secondo episodio? Fatecelo sapere con un commento.